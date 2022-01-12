Copa São Paulo: Nos pênaltis, Resende-RJ elimina o Fortaleza

O Resende está na terceira fase da Copa São Paulo. Em Suzano, o time carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Fortaleza e na disputa de pênaltis venceu por 4 a 3.
O Jogo
FORTALEZA NO ATAQUE
Os primeiros 45 minutos tiveram a superioridade do Fortaleza. O Leão soube controlar as ações e levou perigo ao gol do Resende. A melhor chance veio aos 13 minutos. No cruzamento rasteiro, a bola chegou em Ryan, mas o chute foi para fora. O Tricolor ainda teve mais uma oportunidade aos 21 minutos. Em novo cruzamento, o goleiro Pedro saiu mal e Affonso cabeceou para fora.
EQUILÍBRIO
O Resende até equilibrou um pouco mais as ações e tentou incomodar o Fortaleza, mas sem sucesso.
QUEM NÃO FAZ...
O Fortaleza permaneceu em cima na etapa final, mas quem balançou a rede foi o Resende. Em jogada na entrada da área, João Felipe tirou o marcador e acertou um lindo chute de fora da área, 1 a 0.
PRESSÃO
Como não poderia ser diferente, o Leão se jogou no campo ofensivo e começou a criar chances. Em desvio de Juan Martínez, o goleiro Pedro fez milagre.
EMPATE
No abafa, o Leão conseguiu o empate na casa dos 40 minutos. Juan foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Samuel deixou tudo igual.
TRAVESSÃO
A bola da classificação do Fortaleza veio aos 43 minutos. Na cobrança de falta, Geilson carimbou o travessão do Resende.
PÊNALTIS
Na marca da cal melhor para o Resende. O goleiro Pedro defendeu três cobranças do Fortaleza e o time carioca converteu quatro chutes para avançar. Vitória por 4 a 3.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 (3) X (4) 1 RESENDELocal: Estádio Suzanão, em Suzano (SP)Data: 12/01/2022 - às 11h30 (de Brasília)Árbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Douglas Marcel Borges e Maguinilson de Oliveira SilvaCartões amarelos: Samuel (FOR); (RES)Cartões vermelhos: -Gols: João Felipe (10'/2ºT) Samuel (40'/2ºT)
FORTALEZA: Hugo; Marcos Vinicius, Patrick, Matheus Oliveira e Miguel (Douglas Cunha, aos 26/2ºT); Geilson Almeida, Ryan, Affonso e Samuel; Juan Martínez e Erick Cunha (Henrique, aos 18/2ºT). Técnico: Junior Câmara.
RESENDE-RJ: Pedro; Zé Carlos (Valter, aos 16/2ºT), Peixoto, Halls e Douglas; Índio, Medina (Samuel, aos 24/2ºT) e João Felipe; Bredon, Léo Santos e Léo Pedro (Gustavo Coutinho, aos 24/2ºT) (Kaio, aos 44/2ºT). Técnico: Jefter Percy.