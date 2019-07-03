Copa Espírito Santo: Erich Bomfim é o novo técnico da Desportiva

Erich Bomfim em sua passagem anterior como técnico da Desportiva Crédito: Henrique Montovanell/Desportiva

Após muito suspense e até mesmo alguma "cortina de fumaça", foi definido o novo técnico da Desportiva Ferroviária. A Tiva vai assinar com Erich Bomfim para a disputa da Copa Espírito Santo 2019.

Erich Bomfim retorna ao time de Jardim América após ter uma passagem pelo rival Rio Branco nos últimos meses. A troca de time causou surpresa em muita gente, porque o técnico comandou a equipe Capa-Preta no último sábado, na derrota em amistoso para o Vasco.

Além disso, Erich participou de praticamente todo o processo de montagem do elenco e também atuou ativamente no período de uma semana em que o Rio Branco treinou nas montanhas capixabas.

Sondagens da Desportiva

- Já é namoro antigo, né. No ano passado, na Copa Espírito Santo me chamaram lá, mas a Providing fechou só com o sub-20, que estava treinando para a Copa São Paulo. Na época a conversa esfriou, mas em janeiro a gente conversou e como eles estariam promovendo o Marcelinho para ser auxiliar do Rossato no profissional, eles precisavam de um técnico no sub-20 e aí acabei acertando.

Erich Bomfim em sua passagem anterior como técnico da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

- Só que nesse meio tempo apareceu o Luciano (Mendonça, presidente do Rio Branco), com um projeto bacana também, porque o Capixabão estava bem comentado por causa do Loco Abreu, o Vitória bem estabelecido e fui seduzido por isso, por participar desse campeonato. Uma pena que terminou daquele jeito.

Fim do casamento com o Brancão

- Passei alguns meses de indefinição depois do Capixabão, sem ter uma resposta da diretoria do Rio Branco em relação a alguma coisa concreta, de continuidade, de contrato ou de planejamento para a Copa ES. Tudo bem, a gente ficou em casa, o mercado também estava parado e só os times de Série D jogando. Aí os times da Copa ES começaram a se movimentar e eu recebi propostas. Na semana que fomos pro China Park, eu tive uma conversa com o Márcio (Thomas, diretor de futebol) na terça-feira, depois do treino da manhã e coloquei as cartas na mesa.

- Precisava de uma definição, um contrato, saber o que o Rio Branco pensava sobre a minha continuidade. Não dei um prazo, mas esperei até o jogo com o Vasco, porque a minha preferência sempre foi renovar. Só que não teve resposta. Aí depois do jogo fiquei sabendo que os jogadores foram dispensados e não sabiam quando iam voltar pra treinar.

Erich Bomfim como técnico do Rio Branco Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco

Decisão

- Pensei no meu lado profissional, porque eu preciso trabalhar. Você precisa ter uma garantia pra poder trabalhar tranquilo, pensar só na equipe e desenvolver o treinamento. Aí voltou essa conversa com o pessoal da Providing, que me fizeram uma proposta boa e acabei aceitando.

Pacotão Capa-Preta na Tiva

Foram indicados por Erich Bomfim à Desportiva vários atletas que estiveram em campo pelo Rio Branco no amistoso contra o Vasco. Podem chegar à Desportiva os jovens: Petróleo e Lucas Trindade (zagueiros), Simião e Adrien (meias), Matheus Costa e Thalysson (atacante). Além deles, estão no "pacote Capa-Preta" o goleiro Diogo Luiz, e os volantes Caetano, Canário e David.