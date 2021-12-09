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futebol

Copa EI Games/Global Fut chega a reta final da modalidade Pro Clubs no Fifa 22

Final do torneio de futebol virtual ocorre na próxima sexta-feira (10), às 20h30, com transmissão no programa EI GAMES, na Twitch da TNT Sports
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:33

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:33

Para um bom fifeiro, o modo Pro Clubs é um dos melhores para jogar com os amigos, além das boas risadas e “resenha” com os companheiros, a competitividade não é deixada de lado em nenhum momento durante as partidas virtuais do game Fifa, da companhia EA Sports. No entanto, a modalidade ganha cada vez mais recursos e visibilidade no entorno dos competidores casuais e Pro Players do game. Reunindo grandes destaques da categoria, a Copa EI Games/Global Fut Club chega a sua etapa final.
Após longo chaveamento, em formato suíço, as equipes True Gaming e Philaesports carimbaram vaga para grande final do torneio, que ocorre na próxima sexta-feira (10), às 20h30 pelo horário de Brasília e você pode conferir tudo na plataforma Twitch, com cobertura da TNT Sports.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Tudo bem que a partida só começa quando a bola rolar nos gramados virtuais, mas o pré-jogo já está bastante interessante. Destaques em suas equipes, Leo “Kenzo”, goleiro do Philadelphia e LS “Strawl”, atacante da True Gaming, falaram com exclusividade sobre a grande final do torneio.
- Vamos com tudo pra essa grande final. Acredito que vai ser um jogo onde quem errar menos será o campeão, a equipe vem embalada depois de vencer um time tão qualificado como a Ferroviária e já começamos os preparos pra essa decisão que toda modalidade vai parar pra assistir – disse o goleiro Leo “Kenzo”.
- Quem vai ser campeão eu não sei, as duas equipes são absurdas e ambas tem chance de sair com o título. Final todo mundo sabe como é, não existe favorito. Mas, eu garanto meu gol, pode me cobrar – afirmou o atacante LS “Strawl”.
Quis o destino que as equipes, qualificadas no mesmo chaveamento na fase de grupos, voltassem a medirem forças na grande final.
Ainda na fase primeira fase do torneio, os squads fizeram dois jogos; o primeiro com vitória do Philadelphia por 1 a 0. Já na segunda partida, os times ficaram no 1 a 1. Na ocasião, o Philadelphia conseguiu a primeira colocação do grupo, enquanto a True Gaming classificou-se na segunda posição.
Confira os caminhos percorridos pelas equipes no Mata-Mata até a chegada à grande final:
True Gaming16 avos de final – Brave GamingOitavas de final – RSN E-SportsQuartas de final – XV E-SportsSemifinal – Ceará E-Sports
Philadelphia16 avos de final – Celtic FCOitavas de final – The UnionQuartas de final – Audax ESSemifinal – Ferroviário AC
Crédito: FIFAteráfinalda CopaEIGames/GlobalFutnomodoProClubs(Foto:Divulgação

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