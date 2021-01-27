Copa do Rei, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de quarta

A quarta-feira de futebol reserva muito futebol europeu ao longo do dia e somente jogos de alto nível na programação, começando com a disputa das quartas de final da Copa Itália entre Atalanta e Lazio às 13h45 (de Brasília) e em seguida a Juventus recebe o Spal para fechar o dia do futebol italiano.

>Simule as últimas rodadas do Brasileirão e veja quem será o campeãoA Premier League entra em cena às 15h com Chelsea x Wolverhampton no primeiro jogo após a demissão de Frank Lampard dos Blues e já sob o comando de Thomas Tuchel. Às 17h15, Everton e Leicester fazem grande duelo pelo topo da tabela e no mesmo horário, o líder Manchester United recebe o lanterna Sheffield United e quer se distanciar ainda mais na liderança, buscando fazer mais um grande jogo.Pela Copa do Rei, o Sevilla encara o Valencia pelas quartas de final em clássico espanhol às 15h e às 17h, o Barcelona visita o Rayo Vallecano em busca de chegar as semifinais do torneio.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: