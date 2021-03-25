Copa do Nordeste: Vitória perde 100% como mandante no Barradão

Conhecido pela sua força quando atua em casa, o Vitória recebeu o CRB na noite da última quarta-feira pela Copa do Nordeste e ficou no empate por 1 a 1.
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O placar impediu que o Leão assumisse a liderança da chave B, o que frustrou os planos do técnico Rodrigo Chagas.
Além do resultado ruim dentro de casa, a igualdade com o Galo tirou o 100% do Leão como mandante na temporada.
Antes do CRB, a equipe havia recebido Santa Cruz e Bahia dentro de casa. O resultado foram dois triunfos, com três gols marcados e nenhum sofrido.
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Agora, Rodrigo Chagas e seus comandados voltam a jogar no Barradão no dia 3 de março, quando encara o Treze-PB, pela Copa do Nordeste.