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futebol

Copa do Nordeste: Vitória perde 100% como mandante no Barradão

Empate contra o CRB fez o time de Rodrigo Chagas acabar com série de triunfos dentro de casa...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 19:14
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
Conhecido pela sua força quando atua em casa, o Vitória recebeu o CRB na noite da última quarta-feira pela Copa do Nordeste e ficou no empate por 1 a 1.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
O placar impediu que o Leão assumisse a liderança da chave B, o que frustrou os planos do técnico Rodrigo Chagas.
Além do resultado ruim dentro de casa, a igualdade com o Galo tirou o 100% do Leão como mandante na temporada.
Antes do CRB, a equipe havia recebido Santa Cruz e Bahia dentro de casa. O resultado foram dois triunfos, com três gols marcados e nenhum sofrido.
+ Atlético-MG é o líder! Veja a classificação da temporada 2021 com base no aproveitamento dos clubes brasileiros
Agora, Rodrigo Chagas e seus comandados voltam a jogar no Barradão no dia 3 de março, quando encara o Treze-PB, pela Copa do Nordeste.

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