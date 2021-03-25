Copa do Nordeste: Vitória perde 100% como mandante no Barradão

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Conhecido pela sua força quando atua em casa, o Vitória recebeu o CRB na noite da última quarta-feira pela Copa do Nordeste e ficou no empate por 1 a 1.

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O placar impediu que o Leão assumisse a liderança da chave B, o que frustrou os planos do técnico Rodrigo Chagas.

Além do resultado ruim dentro de casa, a igualdade com o Galo tirou o 100% do Leão como mandante na temporada.

Antes do CRB, a equipe havia recebido Santa Cruz e Bahia dentro de casa. O resultado foram dois triunfos, com três gols marcados e nenhum sofrido.

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