Copa do Nordeste: Vitória leva a melhor diante do Treze-PB e sobe na chave

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, o Vitória não tomou conhecimento do Treze-PB e levou a melhor 3 a 1. O resultado deixou a equipe na vice-liderança da chave B, com 12 pontos. O time da Paraíba é o 5º colocado, com 8 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Vitória encara o 4 de Julho-PI, fora de casa. O Treze-PB mede forças com o Sport, no Amigão.

O jogo

Com apenas 10 minutos o Vitória abriu o placar. Após receber na grande área, Alisson Farias bateu forte e venceu o goleiro, 1 a 0. Apesar do volume do Treze, o time paraibano não conseguiu sair para o vestiário com o empate.