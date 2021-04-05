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futebol

Copa do Nordeste: Vitória leva a melhor diante do Treze-PB e sobe na chave

Leão conseguiu sair de campo com o triunfo e ficar perto da classificação no torneio regional...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 22:25

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 22:25
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, o Vitória não tomou conhecimento do Treze-PB e levou a melhor 3 a 1. O resultado deixou a equipe na vice-liderança da chave B, com 12 pontos. O time da Paraíba é o 5º colocado, com 8 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Vitória encara o 4 de Julho-PI, fora de casa. O Treze-PB mede forças com o Sport, no Amigão.
O jogo
Com apenas 10 minutos o Vitória abriu o placar. Após receber na grande área, Alisson Farias bateu forte e venceu o goleiro, 1 a 0. Apesar do volume do Treze, o time paraibano não conseguiu sair para o vestiário com o empate.
Na etapa final o duelo ficou agitado. Se David ampliou a favor do Leão, o Treze diminuiu com João Leonardo. Pouco depois, Ygor Catatau aproveitou o rebote do goleiro e decretou números finais ao confronto.

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