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futebol

Copa do Nordeste: Treze é letal e vence o Botafogo-PB

No Clássico Tradição, o Treze-PB levou a melhor em cima do seu maior rival e saiu com a vitória...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 21:29

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 21:29
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No primeiro duelo do Clássico Tradição, o Treze levou a melhor diante do Botafogo e continua mais vivo do que nunca na Copa do Nordeste. Com o triunfo por 1 a 0, a equipe chegou aos 8 pontos, na 5ª colocação da chave A. O Belo é o lanterna da chave B, com 4 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Treze visita o Vitória, no Barradão. O Botafogo-PB encara o Confiança, em casa.
O jogo
O clássico não tinha nem girado 60 segundos de partida quando Kaio Walker foi expulso e deixou o Botafogo-PB com um a menos. Porém, nem mesmo com a superioridade numérica o Treze incomodou o adversário. Os únicos sustos se deram através de Rômulo e Jairinho em chutes de fora da área.
Na etapa final o Botafogo se lançou ao ataque e deu trabalho ao goleiro Jeferson, que fez boas intervenções nos chutes de Marcos Aurélio e Rafael Oliveira. A resposta do Treze foi mortal. João Leonardo aproveitou o rebote de Felipe e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.

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