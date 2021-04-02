Copa do Nordeste: Treze é letal e vence o Botafogo-PB

No primeiro duelo do Clássico Tradição, o Treze levou a melhor diante do Botafogo e continua mais vivo do que nunca na Copa do Nordeste. Com o triunfo por 1 a 0, a equipe chegou aos 8 pontos, na 5ª colocação da chave A. O Belo é o lanterna da chave B, com 4 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Treze visita o Vitória, no Barradão. O Botafogo-PB encara o Confiança, em casa.
O jogo
O clássico não tinha nem girado 60 segundos de partida quando Kaio Walker foi expulso e deixou o Botafogo-PB com um a menos. Porém, nem mesmo com a superioridade numérica o Treze incomodou o adversário. Os únicos sustos se deram através de Rômulo e Jairinho em chutes de fora da área.
Na etapa final o Botafogo se lançou ao ataque e deu trabalho ao goleiro Jeferson, que fez boas intervenções nos chutes de Marcos Aurélio e Rafael Oliveira. A resposta do Treze foi mortal. João Leonardo aproveitou o rebote de Felipe e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.