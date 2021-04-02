Copa do Nordeste: Treze é letal e vence o Botafogo-PB

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

No primeiro duelo do Clássico Tradição, o Treze levou a melhor diante do Botafogo e continua mais vivo do que nunca na Copa do Nordeste. Com o triunfo por 1 a 0, a equipe chegou aos 8 pontos, na 5ª colocação da chave A. O Belo é o lanterna da chave B, com 4 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Treze visita o Vitória, no Barradão. O Botafogo-PB encara o Confiança, em casa.

O jogo

O clássico não tinha nem girado 60 segundos de partida quando Kaio Walker foi expulso e deixou o Botafogo-PB com um a menos. Porém, nem mesmo com a superioridade numérica o Treze incomodou o adversário. Os únicos sustos se deram através de Rômulo e Jairinho em chutes de fora da área.