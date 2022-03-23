Copa do Nordeste: Mozart Santos critica gramado do Rei Pelé após a eliminação do CSA

Após uma boa fase de classificação, o CSA caiu na primeira eliminatória da Copa do Nordeste ao ser derrotado nos pênaltis diante do Sport, no Rei Pelé.
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Na coletiva de imprensa, o técnico Mozart Santos analisou o desempenho do time e alfinetou o estado do gramado.
‘Não teve primeiro tempo, o gramado estava impraticável e, na minha opinião, favoreceu o adversário. Tanto é que no segundo tempo, pelo menos - e eu sou um cara bem crítico do meu trabalho -, foi um jogo de um time só. O Sport se defendeu e nós atacamos. E o gramado nos deu uma condição um pouquinho melhor no segundo tempo. E aí vai para as penalidades, e eles foram mais eficientes. São coisas do futebol’, analisou o técnico.
Sem a Copa do Nordeste pela frente, o CSA foca no torneio estadual, onde encara o CRB na semifinal.