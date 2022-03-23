Copa do Nordeste: Mozart Santos critica gramado do Rei Pelé após a eliminação do CSA

‘Não teve primeiro tempo, o gramado estava impraticável e, na minha opinião, favoreceu o adversário. Tanto é que no segundo tempo, pelo menos - e eu sou um cara bem crítico do meu trabalho -, foi um jogo de um time só. O Sport se defendeu e nós atacamos. E o gramado nos deu uma condição um pouquinho melhor no segundo tempo. E aí vai para as penalidades, e eles foram mais eficientes. São coisas do futebol’, analisou o técnico.