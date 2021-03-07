futebol

Copa do Nordeste: Fortaleza vence o Sampaio e mantém 100%

Tricolor levou a melhor diante do rival com gols de Wanderson e Robson na etapa final...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 22:37

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No jogo que encerrou a rodada de sábado da Copa do Nordeste, o Fortaleza não deu bobeira e fez mais uma vítima. Desta vez foi o Sampaio Corrêa ao levar a melhor por 2 a 0, fora de casa.
Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Treze, na Arena Castelão. O Sampaio Corrêa tenta a recuperação diante do Botafogo-PB.
Os gols
O Fortaleza construiu a sua vitória na etapa final. No 1º minuto, Wanderson aproveitou o bate-rebate dentro da grande área e fuzilou para o fundo da rede, 1 a 0.
O gol que sacramentou o triunfo veio do novo reforço Robson. Após cruzamento da direita, o atacante pegou firme e finalizou, 2 a 0.
Com o triunfo, o Fortaleza chegou aos 6 pontos e lidera a chave B. O Sampaio é o 6º colocado da chave A.

