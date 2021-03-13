Copa do Nordeste: Fortaleza só empata e ABC deixa vitória escapar diante do Confiança

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A 3ª rodada da Copa do Nordeste teve continuidade neste sábado à noite com dois confrontos. Na Arena Castelão, o Treze abriu o placar diante do Fortaleza através de Jairinho. Porém, na etapa final, o artilheiro Wellington Paulista deixou a sua marca e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Leão do Pici fica na liderança da chave A, com 7 pontos. O Treze é o vice-líder do grupo A, com 5 pontos.

No outro jogo das 18h15, o lateral Netinho colocou o ABC em vantagem aos 14 minutos da etapa inicial. O Confiança pressionou e arrancou a igualdade no segundo tempo com o meio-campo Bruninho.