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Copa do Nordeste: Fortaleza só empata e ABC deixa vitória escapar diante do Confiança

Leão foi buscar empate na Arena Castelão diante do Treze-PB e o Mais Querido não venceu o Azulão...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 20:18
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A 3ª rodada da Copa do Nordeste teve continuidade neste sábado à noite com dois confrontos. Na Arena Castelão, o Treze abriu o placar diante do Fortaleza através de Jairinho. Porém, na etapa final, o artilheiro Wellington Paulista deixou a sua marca e deixou tudo igual.
Com o resultado, o Leão do Pici fica na liderança da chave A, com 7 pontos. O Treze é o vice-líder do grupo A, com 5 pontos.
No outro jogo das 18h15, o lateral Netinho colocou o ABC em vantagem aos 14 minutos da etapa inicial. O Confiança pressionou e arrancou a igualdade no segundo tempo com o meio-campo Bruninho.
Com a igualdade, o ABC fica na 3ª posição do B, com 5 pontos. O Confiança é o 6º da chave A, com 2 pontos.

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