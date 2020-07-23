Copa do Nordeste: Em jogo disputado, Botafogo-PB e Vitória empatam e passam de fase

Na Joia da Princesa, Botafogo-PB e Vitória fizeram o que mais queriam. Cada um teve o seu tempo e a igualdade por 1 a 1 colocou as duas equipes nas quartas da Copa do Nordeste.O jogo
O Vitória foi superior na etapa inicial. Com apenas 2 minutos, Caicedo aproveitou o cruzamento na medida e mandou para dentro da rede.
O gol deu tranquilidade ao time baiano, que soube administrar e controlar os avanços do adversário.
O empate do Belo só veio na etapa final. Também em cruzamento, Juninho achou Lohan e o jogador não perdoou.
Classificação
Com o resultado, o Botafogo-PB ficou com a terceira colocação da chave A, com 13 pontos. O Vitória também ficou em terceiro, mas na chave B, com 14 pontos.