Copa do Nordeste: Em jogo disputado, Botafogo-PB e Vitória empatam e passam de fase

Crédito: Mauricia da Matta

Na Joia da Princesa, Botafogo-PB e Vitória fizeram o que mais queriam. Cada um teve o seu tempo e a igualdade por 1 a 1 colocou as duas equipes nas quartas da Copa do Nordeste.O jogo

O Vitória foi superior na etapa inicial. Com apenas 2 minutos, Caicedo aproveitou o cruzamento na medida e mandou para dentro da rede.

O gol deu tranquilidade ao time baiano, que soube administrar e controlar os avanços do adversário.

O empate do Belo só veio na etapa final. Também em cruzamento, Juninho achou Lohan e o jogador não perdoou.

Classificação