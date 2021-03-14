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futebol

Copa do Nordeste: CSA e CRB apenas empatam no Rei Pelé

Azulão foi melhor na etapa final, marcou o seu gol, mas não segurou a vantagem...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:11
Crédito: Augusto Oliveira/CSA
No Estádio Rei Pelé, o CSA abriu vantagem, mas o CRB conseguiu o empate na etapa final. Com o placar, o Azulão fica na 6ª colocação da chave B, com 3 pontos. O Galo está na 3ª colocação da chave A, com 4 pontos.
Calendário
Na próxima jornada da Copa do Nordeste, o CSA visita o Santa Cruz. Enquanto isso, o CRB visita o Botafogo-PB.
CSA no ataque
Em duelo brigado e com poucos lances de perigo, o CSA foi mais perigoso em suas descidas. Mais consciente com a bola no pé, o Azulão chegou bem com Dellatorre, quando obrigou Edson Mardden a salvar o CRB. Aos 21 minutos não teve jeito. Após cruzamento rasteiro, Norberto apareceu sozinho na pequena área e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.
CRB melhora
Assim como nos primeiros 45 minutos, os rivais protagonizaram um duelo equilibrado no meio-campo e sem grandes oportunidades. O jeito foi apostar na bola parada e o CRB foi mais feliz. Romão cobrou escanteio e Diego Ivo completou para a rede, 1 a 1. O gol animou o Galo que teve a bola da virada com Luidy, mas o goleiro Thiago Rodrigues pegou. Na chance derradeira, Lucão do Break arriscou da grande área e o arqueiro do Azulão mandou para escanteio e segurou o empate.

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