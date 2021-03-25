Copa do Nordeste: CRB abre o placar, mas Vitória arranca empate

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

No Barradão, Vitória e CRB protagonizaram um jogo animado e que terminou no 1 a 1. Com o resultado, o Leão fica na 4ª colocação da chave B, com 8 pontos. O Galo assume a ponta do grupo A, com 9 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Vitória retorna a campo diante do Confiança, fora de casa. O CRB recebe o ASA, no Rei Pelé.

Leão no ataque

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados. Vitória e CRB não se acanharam dentro de campo e buscaram o ataque para balançar a rede. Na velocidade pela direita, Samuel recebe na grande área e finalizou para excelente defesa de Diogo Silva.

Resposta do CRB

A melhor chance do Galo veio através de Lucão do Break. No erro de Pedrinho, que falhou na saída de bola, o camisa 9 teve a chance de concluir, mas pegou fraco e não balançou a rede.

Pressão do Vitória

Na etapa final o Leão se jogou no ataque e pressionou o CRB. Com pouco mais de 13 minutos, duas chances foram criadas. Na melhor delas, Pedrinho achou Catatau, que ajeitou para Ruan Nascimento. O meia pegou de primeira e tirou tinta do poste.

Gols