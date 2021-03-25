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futebol

Copa do Nordeste: CRB abre o placar, mas Vitória arranca empate

Galo chegou ao gol através de Gum e Samuel evitou o revés do Leão dentro de casa...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 21:29
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No Barradão, Vitória e CRB protagonizaram um jogo animado e que terminou no 1 a 1. Com o resultado, o Leão fica na 4ª colocação da chave B, com 8 pontos. O Galo assume a ponta do grupo A, com 9 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Vitória retorna a campo diante do Confiança, fora de casa. O CRB recebe o ASA, no Rei Pelé.
Leão no ataque
Os primeiros 45 minutos foram equilibrados. Vitória e CRB não se acanharam dentro de campo e buscaram o ataque para balançar a rede. Na velocidade pela direita, Samuel recebe na grande área e finalizou para excelente defesa de Diogo Silva.
Resposta do CRB
A melhor chance do Galo veio através de Lucão do Break. No erro de Pedrinho, que falhou na saída de bola, o camisa 9 teve a chance de concluir, mas pegou fraco e não balançou a rede.
Pressão do Vitória
Na etapa final o Leão se jogou no ataque e pressionou o CRB. Com pouco mais de 13 minutos, duas chances foram criadas. Na melhor delas, Pedrinho achou Catatau, que ajeitou para Ruan Nascimento. O meia pegou de primeira e tirou tinta do poste.
Gols
Aos 26 minutos o CRB abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, a bola atravessou a grande área e chegou ao zagueiro Gum, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. O gol do Leão veio pouco tempo depois em cobrança de pênalti. Samuel bateu firme e deixou tudo igual.

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