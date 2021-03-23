Copa do Nordeste: Com gol relâmpago, Sampaio Corrêa vence o Altos

Crédito: Divulgação/Sampaio Corrêa

No Albertão, o Sampaio Corrêa visitou o Altos e venceu por 1 a 0. Com o placar, a equipe se encontra na 4ª posição, com 6 pontos na chave A. Enquanto isso, o time piauiense é o 4º do grupo B, com com 7 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Altos visita o Bahia. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa mede forças com o Salgueiro, em casa.

Gol relâmpago

Com apenas 6 minutos, Marlon desceu com liberdade e achou Jefinho. O atacante cabeceou forte e colocou o Sampaio em vantagem.

Pressão do Altos

No prejuízo, o time do Piauí saiu para o jogo e tentava encurralar o Sampaio, que suportava o ímpeto do adversário. Na melhor oportunidade, o Altos teve a melhor chance aos 39 minutos com Manoel. Ele driblou o marcador e chutou com perigo.

Gol anulado

Nos minutos finais o Sampaio ficou perto do alívio com Ferreira, que completou para o gol após cruzamento, mas ele estava impedido.

Etapa final morna