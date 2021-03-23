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futebol

Copa do Nordeste: Com gol relâmpago, Sampaio Corrêa vence o Altos

Jefinho brilhou e o time do Maranhão conseguiu uma vitória importante no torneio regional...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 17:57
Crédito: Divulgação/Sampaio Corrêa
No Albertão, o Sampaio Corrêa visitou o Altos e venceu por 1 a 0. Com o placar, a equipe se encontra na 4ª posição, com 6 pontos na chave A. Enquanto isso, o time piauiense é o 4º do grupo B, com com 7 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Altos visita o Bahia. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa mede forças com o Salgueiro, em casa.
Gol relâmpago
Com apenas 6 minutos, Marlon desceu com liberdade e achou Jefinho. O atacante cabeceou forte e colocou o Sampaio em vantagem.
Pressão do Altos
No prejuízo, o time do Piauí saiu para o jogo e tentava encurralar o Sampaio, que suportava o ímpeto do adversário. Na melhor oportunidade, o Altos teve a melhor chance aos 39 minutos com Manoel. Ele driblou o marcador e chutou com perigo.
Gol anulado
Nos minutos finais o Sampaio ficou perto do alívio com Ferreira, que completou para o gol após cruzamento, mas ele estava impedido.
Etapa final morna
Sem criatividade, o Altos tentou o empate a todo custo, mas a falta de qualidade na hora de construir pesava e nada de bola na rede. A única chance clara foi aos 45 minutos, quando Dudu recebeu cruzamento de Gaúcho e a cabeçada foi para fora.

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