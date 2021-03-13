Copa do Nordeste: Ceará não fura retranca do Altos e fica no empate

Crédito: Guilherme Santos/Ceará

No Albertão, Altos e Ceará protagonizaram um jogo movimentado, mas que encerrou sem bola na rede. Com o placar, o time do Piauí chegou aos 4 pontos e fica na 4ª posição do grupo B. O Vozão é o líder da chave A, com 5 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Ceará faz clássico diante do Fortaleza. Enquanto isso, o Altos encara o 4 de Julho.

Pressão do Ceará

Melhor tecnicamente, o Ceará tomou conta a etapa inicial e criou ao menos três boas oportunidades de marcar. Na melhor delas, Saulo Mineiro chacoalhou a trave do Altos. Principal jogador do Vozão, Vina também levou perigo em cabeçada.

Altos tímido

Diante da imposição do adversário, o Altos não jogou como esperado e só deu trabalho na casa dos 44 minutos. Na bomba de Roger Gaúcho, o goleiro Richard teve trabalho para defender.

Inacreditável Futebol Clube

A etapa final teve pouquíssima emoção. O lance mais empolgante veio aos 36 minutos através do Altos. Manoel cruzou e Gláucio e Betinho, debaixo da trave, se enrolaram e a bola saiu.

Última chance