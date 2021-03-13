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futebol

Copa do Nordeste: Ceará não fura retranca do Altos e fica no empate

Vozão dominou na etapa inicial e o time do Piauí criou as melhores oportunidades no segundo tempo...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 18:08
Crédito: Guilherme Santos/Ceará
No Albertão, Altos e Ceará protagonizaram um jogo movimentado, mas que encerrou sem bola na rede. Com o placar, o time do Piauí chegou aos 4 pontos e fica na 4ª posição do grupo B. O Vozão é o líder da chave A, com 5 pontos.
Calendário
Na próxima jornada, o Ceará faz clássico diante do Fortaleza. Enquanto isso, o Altos encara o 4 de Julho.
Pressão do Ceará
Melhor tecnicamente, o Ceará tomou conta a etapa inicial e criou ao menos três boas oportunidades de marcar. Na melhor delas, Saulo Mineiro chacoalhou a trave do Altos. Principal jogador do Vozão, Vina também levou perigo em cabeçada.
Altos tímido
Diante da imposição do adversário, o Altos não jogou como esperado e só deu trabalho na casa dos 44 minutos. Na bomba de Roger Gaúcho, o goleiro Richard teve trabalho para defender.
Inacreditável Futebol Clube
A etapa final teve pouquíssima emoção. O lance mais empolgante veio aos 36 minutos através do Altos. Manoel cruzou e Gláucio e Betinho, debaixo da trave, se enrolaram e a bola saiu.
Última chance
Nos minutos finais, o Altos criou a sua última chance através de Manoel. Após receber na entrada da área, o atacante soltou a bomba e Richard segurou o empate na ponta dos dedos.

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