Copa do Nordeste: Ceará derrota o Vitória, garante vaga na semi e encara o Fortaleza

Crédito: Felipe Santos/Ceará

O Ceará é semifinalista da Copa do Nordeste. Em Pituaçu, o Vozão levou a melhor diante do Vitória por 1 a 0 e carimbou o seu passaporte na próxima fase. O rival da semi é o FortalezaO jogo

O confronto demorou a engrenar. Com os dois times cautelosos, nada de perigo surgia no campo de ataque. Apenas aos 17 minutos o Vitória tentou assustar com Carleto. Na sequência, o Vozão respondeu com Sobis, mas o atacante isolou.

O gol da classificação saiu nos acréscimos da etapa inicial. Após pênalti de Carleto, Vinicius soltou uma bomba, a bola pegou no travessão e morreu dentro da rede, 1 a 0.

No segundo tempo o Vitória mudou a sua postura e amassou o Ceará. A vida do Vozão ficou complicada aos 17 minutos, Luiz Otávio precisou derrubar o rival perto da área e levou o cartão vermelho.

Com a superioridade numérica, o Vitória aumentou o ritmo, mas parou em Fernando Prass, que fez ao menos duas boas defesas para segurar a vantagem.