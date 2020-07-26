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Copa do Nordeste: Ceará derrota o Vitória, garante vaga na semi e encara o Fortaleza

Com gol de Vini, o time Alvinegro carimbou o seu passaporte entre os quatro melhores do torneio regional...
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Publicado em 

25 jul 2020 às 21:11

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 21:11

Crédito: Felipe Santos/Ceará
O Ceará é semifinalista da Copa do Nordeste. Em Pituaçu, o Vozão levou a melhor diante do Vitória por 1 a 0 e carimbou o seu passaporte na próxima fase. O rival da semi é o FortalezaO jogo
O confronto demorou a engrenar. Com os dois times cautelosos, nada de perigo surgia no campo de ataque. Apenas aos 17 minutos o Vitória tentou assustar com Carleto. Na sequência, o Vozão respondeu com Sobis, mas o atacante isolou.
O gol da classificação saiu nos acréscimos da etapa inicial. Após pênalti de Carleto, Vinicius soltou uma bomba, a bola pegou no travessão e morreu dentro da rede, 1 a 0.
No segundo tempo o Vitória mudou a sua postura e amassou o Ceará. A vida do Vozão ficou complicada aos 17 minutos, Luiz Otávio precisou derrubar o rival perto da área e levou o cartão vermelho.
Com a superioridade numérica, o Vitória aumentou o ritmo, mas parou em Fernando Prass, que fez ao menos duas boas defesas para segurar a vantagem.
Nos acréscimos, o Ceará teve a sua oportunidade de sacramentar a vaga, porém Victor Jacaré, em linda jogada individual, foi travado pelo zagueiro.

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