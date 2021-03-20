Copa do Nordeste: Altos vence o 4 de Julho e salta na classificação da chave B

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em um dos clássicos da rodada, 4 de Julho e Altos se enfrentaram na tarde deste sábado, no estádio Albertão, em Teresina. E o Jacaré levou a melhor. Com dois gols na segunda etapa, bateu o Gavião por 2 a 0, alcançando sua segunda vitória na competição.

Com o resultado, os comandados de Fernando Tornet chegaram aos 7 pontos, pulando para a vice-liderança do Grupo B. Já os comandados de Flávio Araújo, com o revés, desceram para a 5ª posição, porém do Grupo A, mantendo seus 5 pontos.4 DE JULHO INICIA MELHOR O DUELO

Fazendo valer o fator casa, a equipe do 4 de Julho não quis de dar espaços ao Altos. Com isso, o time de Flávio Araújo, nos primeiros movimentos, tratou de assustar o goleiro Marcelo nas tentativas de Hiltinho e Rômulo, mas ambas foram sem sucesso.

ALTOS MELHORA COM O PASSAR DO TEMPO

Após sofrer a pressão inicial por parte dos donos da casa, a equipe de Fernando resolveu acordar para o jogo. Até meados dos 35 minutos, conseguiu ditar o ritmo do confronto, criando as melhores chances como nas finalizações de Rafael Araújo, Betinho e Klenisson, dando trabalho ao goleiro Jaílson.

SEGUNDO TEMPO COM EQUILÍBRIO

Na volta das equipes para a última etapa, o equilíbrio foi quem ditou o ritmo no jogo. Nos primeiros 15 minutos, tanto o 4 de Julho, quanto o Altos, conseguiram finalizar com perigo, sendo a melhor delas por parte de Ted Love, que fez Marcelo mostrar serviço.

ALTOS ABRE O PLACAR, E MARCA MAIS UM EM SEGUIDA

Aos 16 minutos, o Jacaré conseguiu marcar o primeiro. Após boa trama, Betinho rolou para Manoel mandar uma bomba de fora da área, sem chances para o arqueiro rival. 1 a 0.

Momentos mais tarde, aos 24, depois de mais algumas substituições dos dois lados, os visitantes conseguiram ampliar. Em jogada iniciada com Juninho Arcanjo, acabou passando para Manoel que, de cabeça, ajeitou para Betinho, que havia dado a assistência no lance anterior, mandar para o fundo das redes 2 a 0.

4 de JULHO VAI PRA CIMA VISANDO DESCONTAR

Com o prejuízo no marcador, Flávio Araújo então promoveu algumas trocas em campo, na expectativa de tentar encontrar seus gols. Entretanto, quem seguia melhor em campo era o Verdão, quase conseguindo marcar mais um, agora com Netinho, mas sem sucesso.

Até os acréscimos, nada de mais importante aconteceu, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo, com vitória do Altos.

FICHA TÉCNICA4 DE JULHO x ALTOS - 4ª RODADA DA COPA DO NORDESTE​Estádio: Albertão, em Teresina (PI)Data: 20 de março de 2021, às 15h45 (de Brasília)Árbitro: Deborah Cecilia Correia (FIFA-PE)Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (CBF-PE) e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (CBF-PE)Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: -

GOLS: Manoel, 16'/2ºT (1-0); Betinho, 24'/2ºT (2-0).

4 DE JULHO (Técnico: Flávio Araújo)Jaílson; André, Caio, Gilmar Bahia e Raimundo; Romulo Santos, Vitor Recife e Hiltinho; Dudu, Ted Love e Ítalo Pica-Pau.