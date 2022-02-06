Copa do Nordeste: Altos-PI vence e Botafogo-PB fica no empate fora de casa

Dois jogos agitaram a tarde de domingo da Copa do Nordeste. Enquanto Globo e Botafogo-PB ficaram no empate, o Altos venceu o Sergipe. Confira abaixo o resumo dos jogos:
Sergipe x Altos
No Batistão, o Altos abriu o placar na etapa inicial com Marconi, que apareceu para completar o cruzamento. Nos 45 minutos finais, o Sergipe se lançou mais ao ataque e alcançou o empate através de Hiago Ramiro. Apesar do baque, o Altos foi valente e garantiu a sua vitória através dos gols de Manoel e Dico.
Com o placar, o Altos fica na vice-liderança da chave B, com 4 pontos. O Sergipe é o lanterna do grupo A, com 0 ponto.
Globo x Botafogo-PB
No Barretão, o Botafogo-PB usou e abusou dos contra-ataques para furar a marcação rival. Melhor para o Belo, que abriu o marcador através de Gustavo Coutinho. A igualdade do Globo-RN saiu na etapa final. Aos 15 minutos, Hiltinho converteu a cobrança de pênalti e deu números finais ao jogo.
Com o empate, o Globo FC fica com 2 pontos, na 6ª posição da chave A. O Botafogo-PB é o lanterna do B, com 1 pontos.