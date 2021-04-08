Copa do Nordeste: ABC leva empate do 4 de Julho no último lance e se complica na 'Lampions'

Crédito: Reprodução/Nordeste FC

Em jogo atrasado pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, ABC e 4 de Julho mediram forças no Estádio Frasqueirão, em Natal. E após o time potiguar abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, a equipe piauiense aproveitou o caminhão de gols perdido pelos mandantes e correu atrás do prejuízo, e conseguiu. Hiltinho marcou um golaço de bicicleta aos 45 segundos do segundo tempo, e, como se não bastasse, os visitantes ainda marcaram no último lance com André e empataram o marcador fora de casa. No fim, o resultado não foi bom para nenhum dos dois.

O ABC estava entrando no G-4 do grupo B até os 94 minutos, onde estava chegando aos 12 pontos e pulando da quinta para a terceira colocação. Mas o gol de André fez a equipe Potiguar se manter fora da zona de classificação da Copa do Nordeste ao chegar aos 10 pontos. Agora a equipe comandada por Sílvio Criciúma sabe que vai ter Salgueiro, CSA, Altos e Vitória brigando pelas últimas três vagas na última rodada.

Já o 4 de Julho segue com remotas chances de classificação no grupo A, mas dependerá de outros resultados para seguir com o sonho de passar para as quartas de final da 'Lampions League'.

ZAGA DO 4 DE JULHO FALHA E ABC ABRE O PLACAR

A partida vinha com as equipes tendo boas chances no ataque. O ABC teve ainda nos primeiros giros do ponteiro com Walysson após uma boa jogada, mas o atacante errou no arremate final. A resposta do 4 de Julho veio pouco tempo mais tarde em chute de Cinelson e a boa defesa de Wellington.

Mas aos 18 minutos não teve jeito. Netinho fez um bom cruzamento da direita, Gilmar Bahia se atrapalhou e Alan Pedro não perdoou ao completar para o fundo das redes.

QUE ISSO, RAPAZ?

O ABC se aproximou de ampliar o placar após uma linda jogada de Vitinho pela direita. O atacante ajeitou bem par Maycon Douglas estufar o barbante, mas o camisa 7 simplesmente furou e perdeu uma grance chance.

NOVO ERRO DE GILMAR BAHIA E PÊNALTI PARA O ABC

O zagueiro do 4 de Julho que já havia falhado no primeiro gol voltou a falhar em um pênalti dado ao ABC. Ele tentou chutar e Alan Pedro conseguiu roubar a bola, invadiu a área e foi derrubado pelo próprio camisa 4. Pênalti para o time potiguar.

Wallyson bate forte no canto esquerdo e amplia o placar no Frasqueirão.

GOLAÇO COM MENOS DE UM MINUTO NO SEGUNDO TEMPO

O ponteiro não tinha nem feito o primeiro giro na etapa final, quando Hiltinho recebeu passe no alto dentro da área. O camisa 7 dominou no peito e embalou uma bicicleta marcando um golaço que poderia ser candidato a Prêmio Puskás.

SEGUNDO TEMPO COM BOM RITMO, MAS POUCAS CHANCES

As equipes não deixaram de mostrar vontade na segunda etapa. Teve muita movimentação, mas a criatividade ficou escassa no segundo tempo e a pontaria ainda mais. Além do golaço do 4 de Julho, um novo arremate de perigo no confronto só aconteceu aos 25 minutos com Wallyson, que recebeu de Alan Pedro e chutou para fora.

RETA FINAL DE PRESSÃO DO ABC

Os mandantes cresceram na reta final de jogo e assustou o time do Piauí. Aos 37 minutos, Willian Anicete fez linda jogada individual e após cortar o último marcador chutou para fora.

Já passado dos 40 minutos, Anicete novamente no ataque. O camisa 19 cruzou para Juninho Quixadá, que completou para o gol. Mas o árbitro assinalou falta por toque de mão.

GOOOOOL DO 4 DE JULHO NO APAGAR DAS LUZES

Aos 50 minutos, André soltou uma pancada de fora da área e igualou o placar no Frasqueirão. O lateral, assim, impediu a vitória do time potiguar no último lance da etapa final.

FICHA TÉCNICA ABC X 4 DE JULHO - 5ª RODADA DA COPA DO NORDESTE Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)Data e hora: 7 de abril de 2021, às 19h30 (de Brasília)Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Paulo Ricardo Alves Farias (PB)Gramado: RegularCartões amarelos: Diego Valderrama, Willian Anicete (ABC) / Gilmar Bahia, Edinaldo, André (4DJ)Cartões vermelhos: -

GOLS: Alan Pedro, 18'/2ºT (1-0), Wallyson, 34'/2ºT (2-0); Hiltinho, 45''/2ºT (2-1); André, 50'/2ºT (2-2)

ABC (Técnico: Sílvio Criciúma)Wellington; Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Victor Lindenberg; Diego Valderrama (Allef, aos 27'/2ºT), Janderson e Alan Pedro (Ivanaldo, aos 27'/2ºT); Wallyson (Vinícius Paulista, aos 39'/2ºT), Maycon Douglas (Juninho Quixadá, aos 14'/2ºT) e Vitinho (Willian Anicete, aos 14'/2ºT).