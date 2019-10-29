Copa do Mundo Sub-17: confira tudo que já rolou no Kleber Andrade

27/10/2019 - Copa do Mundo Sub-17 - no Kleber Andrade, Senegal goleou os Estados Unidos por 4 a 1 Crédito: Ricardo Medeiros

A Copa do Mundo Sub-17 deu uma folga para o Kleber Andrade nesta terça-feira (29), mas muita coisa boa já rolou até aqui. Cerca de 15 mil pessoas estiveram no estádio nos dois dias de jogos e viram Senegal golear os Estados Unidos, o Japão passar por cima da Holanda, um surpreendente Tajiquistão vencer Camarões e o jogo entre Argentina e Espanha, um dos mais aguardados da competição, terminar em 0 a 0. Confira tudo que aconteceu nos primeiros dias de competição em Cariacica.

EUA 1 x 4 Senegal

Na partida que abriu a disputa da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade, Senegal goleou os Estados Unidos por 4 a 1, na tarde de domingo (27). Festa africana, e dos capixabas que em grande maioria torceram para os senegaleses desde os minutos iniciais. Com um futebol de velocidade e drible, a seleção senegalesa caiu nas graças dos torcedores, que vibraram a cada gol e ainda gritaram olé no final da partida.

Copa do Mundo Sub-17 - Senegal x Estados Unidos- 27/10/2019

Japão 3 x 0 Holanda

Atual campeã europeia na categoria sub-17, a Holanda chegou a Copa do Mundo como uma das grandes favoritas ao título, mas parece que o Japão não estava nem aí para isso. Com um futebol vertical e de muita velocidade, os samurais venceram os holandeses por 3 a 0, na noite deste domingo (27), no Kleber Andrade, e mostraram que podem sonhar com voos mais altos neste Mundial.

Copa do Mundo Sub-17 - Japão x Holanda - 27/10/2019

Espanha 0 x 0 Argentina

Em uma das partidas mais aguardadas desta primeira fase da Copa do Mundo Sub-17, Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 na tarde de segunda-feira (28), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida foi válida pelo Grupo E da competição. Um total de 6. 845 torcedores compareceram ao Klebão, mas ficaram frustrados com o jogo que não balançou as redes. Se em campo não teve emoção, sobrou festa nas arquibancadas com"Ola", celulares acesos e algumas provocações aos argentinos.

Copa do Mundo Sub-17 - Jogos do dia 28/10/2019

Tajiquistão 1 x 0 Camarões

O futebol é um esporte que oferece margem ao improvável. Quem esteve no estádio Kleber Andrade na noite de segunda-feira (28) presenciou um resultado que poucos esperavam. O Tajiquistão venceu Camarões por 1 a 0. Os Leões Africanos atacaram durante a maior parte do jogo, mas não foram eficientes nas finalizações. Já os asiáticos foram fatais para saírem de campo com a vitória no jogo válido pelo Grupo E da Copa do Mundo Sub-17.