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Mundial

Copa do Mundo Sub-17: Argentina e Espanha só empatam no Kleber Andrade

Confronto abriu o segundo dia de jogos no Kleber Andrade, mas não empolgou os torcedores capixabas

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:55
Argentina e Espanha fizeram um jogo muito disputado no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Em uma das partidas mais aguardadas desta primeira fase da Copa do Mundo Sub-17, Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 na tarde desta segunda-feira (28), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida foi válida pelo Grupo E da competição. Um total de 6. 845 torcedores compareceram ao Klebão, mas ficaram  frustrados com o jogo que não balançou as redes. Se em campo não teve emoção, sobrou festa nas arquibancadas com"Ola", celulares acesos e algumas provocações aos argentinos.

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As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (21). A Espanha enfrenta a seleção do Tajiquistão às 17h, e a Argentina joga contra Camarões às 20h. As duas partidas acontecem no Klebão.

O jogo 

O primeiro tempo começou em altíssima velocidade, com as  equipes se lançando ao ataque com boas jogadas. A Argentina levou mais perigo ao gol espanhol. Principalmente com o meia-atacante Matias Palacios, que chegou a acertar o travessão em um chute de longa distância. Com um toque de bola de qualidade, a Fúria Espanhola atacava com mais cadência e também levou perigo ao gol argentino. Nos últimos minutos da primeira etapa, o árbitro marcou um pênalti para a Espanha, mas voltou atrás ao checar o árbitro de vídeo. 
O segundo tempo foi muito morno. A seleção espanhola parecia satisfeita com o empate e pouco atacou. O goleiro argentino Rios praticamente assistiu a bola rolar de um local privilegiado. A Argentina se esforçou, mas não teve competência suficiente para balançar as redes adversárias.

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