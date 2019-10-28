Copa do Mundo Sub-17: Argentina e Espanha só empatam no Kleber Andrade

Argentina e Espanha fizeram um jogo muito disputado no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Em uma das partidas mais aguardadas desta primeira fase da Copa do Mundo Sub-17, Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 na tarde desta segunda-feira (28), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida foi válida pelo Grupo E da competição. Um total de 6. 845 torcedores compareceram ao Klebão, mas ficaram frustrados com o jogo que não balançou as redes. Se em campo não teve emoção, sobrou festa nas arquibancadas com"Ola", celulares acesos e algumas provocações aos argentinos.

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As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (21). A Espanha enfrenta a seleção do Tajiquistão às 17h, e a Argentina joga contra Camarões às 20h. As duas partidas acontecem no Klebão.

O jogo

O primeiro tempo começou em altíssima velocidade, com as equipes se lançando ao ataque com boas jogadas. A Argentina levou mais perigo ao gol espanhol. Principalmente com o meia-atacante Matias Palacios, que chegou a acertar o travessão em um chute de longa distância. Com um toque de bola de qualidade, a Fúria Espanhola atacava com mais cadência e também levou perigo ao gol argentino. Nos últimos minutos da primeira etapa, o árbitro marcou um pênalti para a Espanha, mas voltou atrás ao checar o árbitro de vídeo.