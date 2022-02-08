Copa do Mundo: Primeira fase de venda de ingressos registra mais de 17 milhões de pedidos

A Fifa encerrou, nesta segunda-feira, a primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo, no fim do ano, no Qatar. Segundo a entidade máxima do futebol, os torcedores locais foram quem mais reservaram bilhetes, mas fez ressalva para grande quantidade de compras realizadas por brasileiros.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG

Como esperado, o jogo com mais ingressos procurados foi o da grande final da Copa, que será realizado no dia 18 de dezembro. Ao todo, foram 1,8 milhão de reservas para a grande decisão, que será disputada no Estádio Lusain. A aprovação das reservas será anunciada pela Fifa até dia 8 de março.

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Além dos qataris e brasileiros, países como Inglaterrra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e EUA também reservaram grande quantidade de bilhetes, segundo a Fifa. O torneio terá início no dia 21 de novembro, em evento que marca a primeira Copa do Mundo realizada no fim do ano.