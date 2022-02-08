Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Copa do Mundo: Primeira fase de venda de ingressos registra mais de 17 milhões de pedidos
futebol

Copa do Mundo: Primeira fase de venda de ingressos registra mais de 17 milhões de pedidos

Fifa divulgou números nesta segunda-feira, com maior quantidade solicitado por qataris...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:13
A Fifa encerrou, nesta segunda-feira, a primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo, no fim do ano, no Qatar. Segundo a entidade máxima do futebol, os torcedores locais foram quem mais reservaram bilhetes, mas fez ressalva para grande quantidade de compras realizadas por brasileiros.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG
Como esperado, o jogo com mais ingressos procurados foi o da grande final da Copa, que será realizado no dia 18 de dezembro. Ao todo, foram 1,8 milhão de reservas para a grande decisão, que será disputada no Estádio Lusain. A aprovação das reservas será anunciada pela Fifa até dia 8 de março.
+ Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: 'Equipe muito boa'
Além dos qataris e brasileiros, países como Inglaterrra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e EUA também reservaram grande quantidade de bilhetes, segundo a Fifa. O torneio terá início no dia 21 de novembro, em evento que marca a primeira Copa do Mundo realizada no fim do ano.
Crédito: CopadoMundojátemmaisde17milhõesdeingressossolicitados(Foto:KurtSchorrer/Divulgação/Fifa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados