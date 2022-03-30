  Copa do Mundo: Nova Zelândia vence Ilhas Salomão e confirma vaga na repescagem intercontinental
futebol

Copa do Mundo: Nova Zelândia vence Ilhas Salomão e confirma vaga na repescagem intercontinental

Principal equipe da Oceania, time neozelandês goleia por 5 a 0 e aguarda definição das Eliminatórias da Concacaf para conhecer o rival. Costa Rica, México e EUA estão na briga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 18:16

Publicado em 30 de Março de 2022 às 18:16

A seleção da Nova Zelândia garantiu a vaga na repescagem intercontinental da Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira, em jogo das Eliminatórias da Oceania, o time de Danny Hay enfrentou Ilhas Salamão em Doha, no Qatar, e não tomou conhecimento do adversário, em goleada por 5 a 0.Os gols da partida foram marcados por Bill Tuiloma (duas vezes), pelo capitão Chris Wood, que joga no Newcastle, Joe Bell e Matthew Garbett. O jogo aconteceu no Estádio Grand Hamad, que servirá de base para a Seleção Brasileira durante o Mundial.
+ Veja a tabela das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2022A Nova Zelândia já participou de duas Copas do Mundo (1982 e 2010) e agora busca sua terceira participação no Mundial da Fifa. Nas últimas duas edições, os All Whites caíram na repescagem intercontinental, para México e Peru, em 2013 e 2017, respectivamente.
Na repescagem intercontinental, os neozelandeses enfrentarão o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf, que terminam nesta quarta-feira. Neste momento, a Costa Rica é quem está na posição, mas México e Estados Unidos também pode ficar com esta vaga. + Bola da Copa do Qatar é lançada! Conheça todas as bolas usadas nas Copas do Mundo
A partida da repescagem será disputada em junho, também no Qatar, e quem avançar entrará em um grupo como pote 4. Como o sorteio das chaves da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, a Nova Zelândia já saberá em qual grupo estará, caso avance no confronto.
