Copa do Mundo no Qatar tem mais de 800 mil ingressos vendidos

Nesta quarta-feira (30), três dias antes do sorteio dos grupos, a Fifa confirmou que 804.186 ingressos foram vendidos na primeira fase da comercialização de entradas para a Copa do Mundo, que aconteceu entre os dias 19 de janeiro e 8 de fevereiro.A maioria dos bilhetes foi comprada por residentes de Qatar, Emirados Árabes, Estados Unidos, Inglaterra e México. Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita completam a lista dos 10 países que mais compraram entradas. A maior parte dos bilhetes foram vendidos para o jogo de abertura e os jogos da fase final da competição.

Os torcedores que não conseguiram comprar ingressos para o Mundial terão uma nova chance de concorrer durante o próximo período de vendas que será iniciado no próximo dia 5 de abril.

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Caso o número de pedidos de ingresso exceda a carga disponível para o mercado doméstico e internacional, os ingressos serão sorteados. Todos os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados. O processo é realizado no site da Fifa. Residentes do país-sede terão direito a preços especiais, assim como nas três últimas edições.

O sorteio da Copa do Mundo será realizado na próxima sexta, em Doha. 27 seleções já estão classificadas e ainda restam cinco vagas para serem definidas.