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Copa do Mundo no Qatar tem mais de 800 mil ingressos vendidos

Fifa confirma números da venda de entradas para o Mundial. Próxima fase de comercialização será iniciada no início de abril...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 15:03
Nesta quarta-feira (30), três dias antes do sorteio dos grupos, a Fifa confirmou que 804.186 ingressos foram vendidos na primeira fase da comercialização de entradas para a Copa do Mundo, que aconteceu entre os dias 19 de janeiro e 8 de fevereiro.A maioria dos bilhetes foi comprada por residentes de Qatar, Emirados Árabes, Estados Unidos, Inglaterra e México. Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita completam a lista dos 10 países que mais compraram entradas. A maior parte dos bilhetes foram vendidos para o jogo de abertura e os jogos da fase final da competição.
Os torcedores que não conseguiram comprar ingressos para o Mundial terão uma nova chance de concorrer durante o próximo período de vendas que será iniciado no próximo dia 5 de abril.
+ Egito apresenta denúncia a Fifa e CAF contra Senegal, após a derrota nas Eliminatórias
Caso o número de pedidos de ingresso exceda a carga disponível para o mercado doméstico e internacional, os ingressos serão sorteados. Todos os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados. O processo é realizado no site da Fifa. Residentes do país-sede terão direito a preços especiais, assim como nas três últimas edições.
O sorteio da Copa do Mundo será realizado na próxima sexta, em Doha. 27 seleções já estão classificadas e ainda restam cinco vagas para serem definidas.
Crédito: Fifaconfirmavendademaisde800milingressos(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

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