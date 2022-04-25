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futebol

Copa do Mundo do Qatar: 2ª fase de vendas de ingressos entra nos últimos dias

Neste período, a venda de ingressos acontecerá até quinta-feira (28)...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 16:34

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:34

O segundo turno de vendas de ingressos para a Copa do Mundo FIFA de 2022 acaba nesta quinta-feira (28), às 6h (no horário de Brasília). Para aqueles que sonham em viver de perto essa emoção, é interessante não demorar muito para buscar entradas. As solicitações devem ser feitas em FIFA.com/tickets.A sorte ainda tem que ser aliada daqueles que visam os ingressos, pois as entradas para o evento são sorteadas conforme a demanda. A gestão da venda de ingresso ressalta que não há diferença para aqueles que aderiram ao sorteio no primeiro dia, no último dia ou em qualquer outro momento, pois todos bilhetes são alocados após término do período de requerimento.
Além disso, o fã do esporte que comprar ingressos para a Copa do Mundo também poderá reservar a sua hospedagem no website oficial de Qatar 2022. Há diversas opções de acomodações, algumas mais acessíveis e outras com maior estrutura. Todas elas podem ser vistas em qatar2022.qa/book.
Após compra de ingressos efetuada, será possível pedir o Hayya Card, queserá o Fan ID nesta edição da Copa do Mundo. O Hayya Card responsável por permitir a entrada no país, o acesso aos jogos, além de benefícios de transporte durante o evento. O Hayya Card pode ser solicitado através de hayya.qatar2022.qa.
Confira a seguir os tipos de ingressos disponíveis:
- Ingressos para Jogos IndividuaisIngressos para uma partida específica, disponíveis em quatro categorias de preços diferentes.
- Ingressos de TorcedorIngressos da fase de grupos para torcedores de uma determinada equipe, disponíveisem três categorias de preços diferentes.
- Ingressos Condicionais de TorcedorIngressos para torcedores de uma determinada equipe para uma partida da segunda fase que poderia apresentar sua equipe, disponíveis em três categorias de preços diferentes.
- Série de ingressos para quatro estádiosIngressos para fãs que desejam experimentar a atmosfera em quatro partidas diferentes e estádios icônicos em dias sucessivos.
- Ingressos de AcessibilidadeIngressos que dão acesso a instalações e espaços adaptados a pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, abrangendo uma série de requisitos, como parte de qualquer um dos produtos acima.
Crédito: Avendadeingressosdestafasedeveiratéquinta-feira(DIVULGAÇÃO/AFP

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