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Copa do Mundo de 2022, no Catar, está mais perto de ter 48 seleções

O conselho da Fifa deu o aval para que a proposta continue sendo debatida e seja resolvida em votação em junho

Publicado em 

15 mar 2019 às 18:02

Publicado em 15 de Março de 2019 às 18:02

Nesta sexta-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino anunciou que o conselho da entidade deu o aval para que a ideia de expandir a Copa do Mundo do Catar, em 2022, já com o novo formato de 48 seleções classificadas, seja levada à votação.
Projeto do estádio de Lusail, da Copa do Mundo do Catar 2022 Crédito: Divulgação
- Nós enviamos um relatório de viabilidade para o nosso Conselho e foi decidido que é possível realizar o torneio com 48 seleções, desde que atendidas algumas condições. Se for possível realizar, ótimo. Se não for, ótimo também. Aumentar a Copa de 2022 para 48 seleções não é uma decisão simples. Vamos decidir isso em junho, junto com o Catar - disse Infantino.
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A reunião que aconteceu em Miami nesta sexta-feira deu a aprovação para que a pauta seja levada a frente e decidida de forma definitiva na próxima reunião, que será realizada em junho, no Congresso da Fifa, onde os 211 países filiados a entidade estarão aptos a votar para decidir se o formato será aprovado ou não.
Anteriormente, o formato estava aprovado somente para o Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de forma conjunta, mas Infantino trabalha para que o novo formato seja implementado já em 2022.
Além do aumento das seleções classificadas, a Fifa também planeja uma expansão de sedes para receber a competição. Com isso, o Catar deixaria de ser o único país-sede do Mundial e dividiria o protagonismo com algum país vizinho.
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A Fifa planeja que o outro país-sede seja Omã, Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait ou Arábia Saudita. No entanto, as crises políticas envolvendo os países com o Catar devem dificultar os planos da entidade.

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