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futebol

Copa do Mundo de 2022: Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias

Em evento realizado na sede da Fifa, na Suíça, entidade divide as 55 seleções filiadas à Uefa em dez grupos. Eliminatórias Europeias acontecerão entre março e novembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 17:55

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:55

Crédito: Kurt Schorrer/Divulgação/Fifa
A Fifa sorteou nesta segunda-feira os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. Em evento que aconteceu na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, as 55 seleções filiadas à Uefa conheceram seus adversários. Apenas 13 europeus estarão no Mundial.
França, Itália, Espanha e Bélgica, que farão as semifinais da Liga das Nações em 2021 (o chamado Final Four) ficaram nos grupos com cinco equipes para poderem disputar a reta final da competição. Os jogos serão disputados no início de outubro, no País da Bota.
REPESCAGEM​Além dos dez classificados diretos pela fase de grupos, mais três seleções também representarão o continente europeu na Copa do Mundo. A regra da repescagem determina que os dez segundos colocados somar-se-ão ao dois melhores classificados da Liga das Nações que não tiverem garantido a ida para o Mundial. As 12 seleções serão divididas em três potes, onde farão jogos eliminatórios em partida única para determinar os outros três classificados.

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