Copa do Mundo de 2022: Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias

Crédito: Kurt Schorrer/Divulgação/Fifa

A Fifa sorteou nesta segunda-feira os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. Em evento que aconteceu na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, as 55 seleções filiadas à Uefa conheceram seus adversários. Apenas 13 europeus estarão no Mundial.

França, Itália, Espanha e Bélgica, que farão as semifinais da Liga das Nações em 2021 (o chamado Final Four) ficaram nos grupos com cinco equipes para poderem disputar a reta final da competição. Os jogos serão disputados no início de outubro, no País da Bota.