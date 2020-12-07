Copa do Mundo de 2022: Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias

A Fifa sorteou nesta segunda-feira os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. Em evento que aconteceu na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, as 55 seleções filiadas à Uefa conheceram seus adversários. Apenas 13 europeus estarão no Mundial.
França, Itália, Espanha e Bélgica, que farão as semifinais da Liga das Nações em 2021 (o chamado Final Four) ficaram nos grupos com cinco equipes para poderem disputar a reta final da competição. Os jogos serão disputados no início de outubro, no País da Bota.
REPESCAGEMAlém dos dez classificados diretos pela fase de grupos, mais três seleções também representarão o continente europeu na Copa do Mundo. A regra da repescagem determina que os dez segundos colocados somar-se-ão ao dois melhores classificados da Liga das Nações que não tiverem garantido a ida para o Mundial. As 12 seleções serão divididas em três potes, onde farão jogos eliminatórios em partida única para determinar os outros três classificados.