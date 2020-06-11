Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, completa 10 anos de sua estreia

Há exatos 10 anos, em 11 de junho de 2010, a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano tinha seu início. Chamada de Copa da Igualdade, o Mundial começou com uma partida entre África do Sul (dona da casa) e México. Em Joanesburgo, um Soccer City abarrotado de gente recebeu 84.490 torcedores.
As equipes empataram em 1 a 1, com gols de Siphiwe Tshabalala para os sul-africanos e o zagueiro Rafael Márquez empatou para os latinos já no fim da partida. Nada que estragasse a linda festa feita pelos torcedores africanos, que celebravam mais do que a oportunidade de receber uma Copa do Mundo em casa, mas sim a chance de mostrar que são mais e merecem mais do que a história lhes ofereceu até hoje.
A vuvuzela não parou um segundo sequer e acompanhou o torneio até o seu fim, que coroou a Espanha como campeã mundial pela primeira vez, em final contra a Holanda. Iniesta marcou na prorrogação na final para dar à Fúria o caneco.
TSHABALALA RELEMBRA DIA NA INTERNETPelas redes sociais, o meia Siphiwe Tshabalala comemorou a data com a hashtag #shabbaday (em referência ao seu nome). O camisa 8, que marcou o primeiro gol do Mundial e foi eleito o melhor em campo pela Fifa, compartilhou fotos do jogo contra o México, da chuteira usada no dia, que hoje é guardada como um troféu, e claro, também do lance do gol.Tshabalala comemora gol contra o México pelo Twitter (Foto: Reprodução)Time que entrou em campo contra o México (Foto: Reprodução)Watch: Today marks 10 years since the 2010 FIFA World Cup which was a 1st for Africa. Described by FIFA as one of the best world cups in history, it's also the 10th anniversary of this spectacular goal scored by football icon & Philanthropist, Siphiwe Tshabalala @siphiweshabba ?? pic.twitter.com/KAF61Ia0Uq— Min. Nathi Mthethwa (@NathiMthethwaSA) June 11, 2020 E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!DIÁRIO L! DA COPA DE 70: O dia seguinte à vitória sobre a Romênia e o retorno de dupla brasileiraA pedido de Sarri, Juventus irá atrás de Milik para ser companheiro de ataque de Cristiano RonaldoPai de Partey fala sobre futuro do jogador do Atlético de Madrid E MAIS: