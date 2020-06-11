Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, completa 10 anos de sua estreia

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Há exatos 10 anos, em 11 de junho de 2010, a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano tinha seu início. Chamada de Copa da Igualdade, o Mundial começou com uma partida entre África do Sul (dona da casa) e México. Em Joanesburgo, um Soccer City abarrotado de gente recebeu 84.490 torcedores.

As equipes empataram em 1 a 1, com gols de Siphiwe Tshabalala para os sul-africanos e o zagueiro Rafael Márquez empatou para os latinos já no fim da partida. Nada que estragasse a linda festa feita pelos torcedores africanos, que celebravam mais do que a oportunidade de receber uma Copa do Mundo em casa, mas sim a chance de mostrar que são mais e merecem mais do que a história lhes ofereceu até hoje.

A vuvuzela não parou um segundo sequer e acompanhou o torneio até o seu fim, que coroou a Espanha como campeã mundial pela primeira vez, em final contra a Holanda. Iniesta marcou na prorrogação na final para dar à Fúria o caneco.