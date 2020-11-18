Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

Nesta quarta-feira (17), acontecem os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o confronto que você não pode perder.
- Copa do Brasil - (Quartas de Final - Jogos de volta)
- Grêmio x Cuiabá
Horário: 16h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Ceará x Palmeiras
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- América-MG x Internacional
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (RS e MG), SporTV 2 e Premiere
- São Paulo x Flamengo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere