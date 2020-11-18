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Futebol

Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

As quatro partidas decisivas acontecem nesta quarta-feira (17). São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América-MG estão em vantagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 06:02

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 06:02

Brenner marcou os dois gols da vitória do São Paulo, o segundo em falha grave do goleiro Hugo
Brenner marcou os dois gols da vitória do São Paulo sobre o Flamengo no jogo de ida, o segundo em falha grave do goleiro Hugo Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net
Nesta quarta-feira (17), acontecem os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o confronto que você não pode perder. 
  • Copa do Brasil - (Quartas de Final - Jogos de volta)

  • Grêmio x Cuiabá 
    Horário: 16h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Ceará x Palmeiras 
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 
     
  • América-MG x Internacional
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (RS e MG), SporTV 2 e Premiere 
     
  • São Paulo x Flamengo
    Horário:     21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere


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