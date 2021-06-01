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Copa do Brasil, Série B e amistosos internacionais: saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira

O dia será agitado pelas competições no Brasil e jogos entre seleções. Saiba os horários de transmissão
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 02:00

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A semana de futebol no Brasil está agitada. Nesta terça-feira (1), Cianorte-PR e Santos duelam no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo visita o 4 de Julho, enquanto o Boavista recebe o Vasco da Gama pelo torneio nacional.
Veja 20 atletas que podem dar trabalho aos gigantes na Série B do Brasileirão
No Europa, seis amistosos internacionais movimentam o dia. Croácia e Armênia se enfrentam 13h. No mesmo horário o torcedor poderá acompanhar outros quatro jogos no Estádio TNT Sports. Às 15h45, a bola rola para Polônia e Rússia.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DE TODOS OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASILConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Croácia x ArmêniaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Eslováquia x BulgáriaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
>> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
13h - Lituânia x EstôniaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Macedônia do Norte x EslovêniaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Kosovo x San MarinoAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Polônia x RússiaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h30 – Vila Nova x BahiaCopa do BrasilOnde assistir: SPORTV (menos para o estado de Goiás) e PREMIERE
19h – Cianorte-PR x SantosCopa do BrasilOnde assistir: SPORTV (menos para o estado do Paraná) e PREMIERE
19h - Operário-PR x GuaraniBrasileirão Série BOnde assistir: PREMIERE
21h30 – 4 de Julho x São PauloCopa do BrasilOnde assistir: SPORTV (menos para o estado do Piauí) e PREMIERE
21h30 – Boavista x Vasco da GamaCopa do BrasilOnde assistir: SPORTV e PREMIERE

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