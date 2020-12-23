Copa do Brasil: Messias pode ser peça-chave para o América-MG segurar o Palmeiras

Crédito: João Guilherme

Um dos líderes do atual elenco do América-MG, Messias se prepara para disputar a primeira semifinal de Copa do Brasil da carreira. Além da marca pessoal, o atleta também faz parte da campanha histórica do Coelho na competição, já que o clube nunca havia chegado sequer às quartas de final. E, nesta quarta-feira, é peça-chave, ou seja, a principal esperança de solidez defensiva para parar o Palmeiras no torneio de mata-mata, no jogo de ida.

O defensor foi titular em todas as 36 partidas que disputou com a camisa do Coelho neste ano. No jogo de volta contra o Internacional, que carimbou o passaporte do clube mineiro para a semifinal da Copa do Brasil, Messias foi eleito um dos melhores em campo pelo público.

Referência defensiva da equipe, o atleta de 26 anos tem 77% de eficácia de passes no Campeonato Brasileiro, assim como 81% de desarmes bem sucedidos e 113 bolas afastadas até agora na competição.

O América volta a campo nesta quarta-feira para a inédita disputa das semifinais da Copa do Brasil, enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, às 21h30.