Copa do Brasil, Liga dos Campeões... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

A quarta-feira (17) marca a estreia da equipe do Corinthians na Copa do Brasil de 2021. O Timão entra em campo às 21h30 para enfrentar o Salgueiro-PE, fora de casa, em partida válida pela primeira fase do torneio nacional.Além disso, duas partidas fecham as decisões das oitavas de final da Champions League. O Bayern de Munique recebe a Lazio, às 17h - horário de Brasília - pelo jogo de volta do torneio europeu. Na ida, os alemães derrotaram os italianos por 4 a 1, jogando fora de casa, e agora contam com a vantagem.
No mesmo horário, Chelsea e Atlético de Madrid entram em campo, no Stamford Bridge, para definir quem vai para as quartas. Na primeira partida, os Blues venceram os Colchoneros pelo placar de 1 a 0, com gol de Giroud.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Torino x Sassuolo Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
14h - CSKA x Zenit Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
15h - Sevilla x Elche La Liga Onde assistir: Fox Sports
17h - Bayern de Munique x Lazio Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Facebook Watch e TNT Sports
17h - Chelsea x Atlético de Madrid Liga dos Campeões Onde assistir: Facebook Watch e TNT Sports
19h15 - Libertad x Universidad Católica-EQU Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - Caxias x Fortaleza Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h15 - Guabirá x Nacional Potosí Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Junior Barranquilla x Caracas Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - San Lorenzo x Universidad de Chile LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h30 - Salgueiro x Corinthians Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Aragua x Mineros Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Universidad de Cajamarca x Sport Huancayo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Jorge Wilstermann x Atlético Palmaflor Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV