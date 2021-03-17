Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Copa do Brasil, Liga dos Campeões... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira
O Corinthians faz sua estreia na Copa do Brasil de 2021. Enquanto isso, na parte da tarde, duas partidas decidem os classificados para as quartas de final da Champions League...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

Crédito: Van Campos / Agência LancePress!
A quarta-feira (17) marca a estreia da equipe do Corinthians na Copa do Brasil de 2021. O Timão entra em campo às 21h30 para enfrentar o Salgueiro-PE, fora de casa, em partida válida pela primeira fase do torneio nacional.Além disso, duas partidas fecham as decisões das oitavas de final da Champions League. O Bayern de Munique recebe a Lazio, às 17h - horário de Brasília - pelo jogo de volta do torneio europeu. Na ida, os alemães derrotaram os italianos por 4 a 1, jogando fora de casa, e agora contam com a vantagem.
Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
No mesmo horário, Chelsea e Atlético de Madrid entram em campo, no Stamford Bridge, para definir quem vai para as quartas. Na primeira partida, os Blues venceram os Colchoneros pelo placar de 1 a 0, com gol de Giroud.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Torino x Sassuolo Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
14h - CSKA x Zenit Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
15h - Sevilla x Elche La Liga Onde assistir: Fox Sports
17h - Bayern de Munique x Lazio Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Facebook Watch e TNT Sports
17h - Chelsea x Atlético de Madrid Liga dos Campeões Onde assistir: Facebook Watch e TNT Sports
19h15 - Libertad x Universidad Católica-EQU Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - Caxias x Fortaleza Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h15 - Guabirá x Nacional Potosí Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Junior Barranquilla x Caracas Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - San Lorenzo x Universidad de Chile LibertadoresOnde assistir: Fox Sports
21h30 - Salgueiro x Corinthians Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Aragua x Mineros Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Universidad de Cajamarca x Sport Huancayo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Jorge Wilstermann x Atlético Palmaflor Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Imagem de destaque
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados