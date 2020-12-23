  • Copa do Brasil, Libertadores e Copa da Liga; Veja onde assistir aos jogos de quarta
Copa do Brasil, Libertadores e Copa da Liga; Veja onde assistir aos jogos de quarta

Semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. Boca Juniors x Racing pela Libertadores e muito mais! Confira os horários das transmissões...
Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: Divulgação
A quarta-feira de futebol promete ser emocionante para quem gosta de ver mata-mata, pois haverá a disputa de copas nacionais na Europa e aqui no Brasil, além do fechamento das quartas de final da Libertadores, com Boca Juniors x Racing, às 21h30, no Fox Sports.
Ao longo do dia, oito jogos da Serie A italiana ocorrerão, sendo o principal deles os dos times da cidade de Milão, que disputam a liderança do campeonato. A Inter visita o Hellas Verona, às 14h30, com transmissão do EI Plus e da RAI, além do Milan, que recebe a Lazio, em clássico que você pode acompanhar pelo SporTV, às 16h45. Na Inglaterra, estará acontecendo a disputa da Copa da Liga Inglesa, com dois times do Big 6 atuando. O Tottenham encara o Stoke City, às 14h30 e o Manchester United faz um grande confronto contra o Everton, às 17h.
Às 21h30, inicia as semifinais da Copa do Brasil, de um lado, Grêmio e São Paulo se enfrentam em Porto Alegre e do outro, o Palmeiras recebe o América Mineiro.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ITALIANOHellas Verona x Inter de Milão - 14h30Transmissão: EI Plus e RAI
Udinese x Benevenento - 16h45Transmissão: EI Plus
Spezia x Genoa - 16h45Transmissão: EI Plus
Sampdoria x Sassuolo - 16h45Transmissão: EI Plus
Roma x Cagliari - 16h45Transmissão: EI Plus
Napoli x Torino - 16h45Transmissão: EI Plus
Bologna x Atalanta - 16h45Transmissão: EI Plus
Milan x Lazio - 16h45Transmissão: SporTV
COPA DA LIGA INGLESAStoke City x Tottenham - 14h30Transmissão: ESPN Brasil
Everton x Manchester United - 17hTransmissão: ESPN Brasil
FRANCÊSPSG x Strasbourg - 17hTransmissão: One Football App
ESPANHOLReal Madrid x Granada - 15h45Transmissão: Fox Sports
Real Betis x Cádiz - 18hTransmissão: ESPN
COPA PAULISTAPortuguesa x Marília - 19hTransmissão: Band Sports e Mycujoo TV (FPF)
BRASILEIRÃO SÉRIE BSampaio Correa x Guarani- 19hTransmissão: SporTV e Premiere
Botafogo-SP x Oeste - 19h15Transmissão: Premiere
COPA DO BRASILPalmeiras x América Mineiro - 21h30Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
Grêmio x São Paulo - 21h30Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
LIBERTADORESBoca Juniors x Racing - 21h30Transmissão: Fox Sports

