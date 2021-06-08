Copa do Brasil, Eliminatórias... saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Crédito: Rubens Chiri

A terça-feira (8) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o 4 de julho-PI, no Morumbi, às 19h (horário de Brasília). Na partida de ida, na semana passada, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 no Piauí e agora busca se classificar.

Torneio agitado! Confira o chaveamento da 3ª fase da Copa do Brasil de 2021

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Mais tarde, a Seleção Brasileira entra em campo, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Brasil é o líder: veja a classificação das Eliminatórias da América do Sul Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

13h - Polônia x Islândia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

14h - Sérvia x Brasil Amistoso Olímpico Onde assistir: Globo e SporTV

15h - Hungria x Irlanda Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h15 - República Tcheca x Albânia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 - Espanha x Lituânia Amistoso InternacionalOnde assistir: Space e Estádio TNT Sports

16h10 - França x Bulgária Amistoso Internacional Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports

16h30 - Santos x Cianorte Copa do Brasil Onde assistir: SporTV

18h - Equador x Peru Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 2

19h - São Paulo x 4 de Julho-PI Copa do Brasil Onde assistir: SporTV

19h30 - Venezuela x Uruguai Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 3

20h - Colômbia x Argentina Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 2

21h30 - Paraguai x Brasil Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV