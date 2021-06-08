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futebol

Copa do Brasil, Eliminatórias... saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 02:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Rubens Chiri
A terça-feira (8) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o 4 de julho-PI, no Morumbi, às 19h (horário de Brasília). Na partida de ida, na semana passada, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 no Piauí e agora busca se classificar.
Torneio agitado! Confira o chaveamento da 3ª fase da Copa do Brasil de 2021
Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Mais tarde, a Seleção Brasileira entra em campo, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Brasil é o líder: veja a classificação das Eliminatórias da América do Sul Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Polônia x Islândia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
14h - Sérvia x Brasil Amistoso Olímpico Onde assistir: Globo e SporTV
15h - Hungria x Irlanda Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h15 - República Tcheca x Albânia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Espanha x Lituânia Amistoso InternacionalOnde assistir: Space e Estádio TNT Sports
16h10 - França x Bulgária Amistoso Internacional Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports
16h30 - Santos x Cianorte Copa do Brasil Onde assistir: SporTV
18h - Equador x Peru Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 2
19h - São Paulo x 4 de Julho-PI Copa do Brasil Onde assistir: SporTV
19h30 - Venezuela x Uruguai Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 3
20h - Colômbia x Argentina Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 2
21h30 - Paraguai x Brasil Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV
22h30 - Chile x Bolívia Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 2

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