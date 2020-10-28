Copa do Brasil e Sul-Americana: veja onde assistir aos jogos desta quarta (28)

Neste meio de semana, o Campeonato Brasileiro abre espaço para as competições de mata-mata. A Copa do Brasil chega com os jogos das oitavas de final e a Sul-Americana está de volta para a Segunda Fase. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- Copa do Brasil - (Oitavas de Final - Jogo de Ida)
- Santos x Ceará
Horário: 16h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Atlético-GO x Internacional
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Athletico-PR x Flamengo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere
- Corinthians x América-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP), SporTV e Premiere
- Sul-Americana (2ª Fase)
- Lanús x São Paulo
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)
- Vasco x Caracas
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)