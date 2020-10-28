Futebol

Copa do Brasil e Sul-Americana: veja onde assistir aos jogos desta quarta (28)

Flamengo entra em campo pela competição nacional, enquanto o Vasco joga pelo torneio internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 06:00

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 06:00

O atacante capixaba Lincoln marcou o segundo gol da vitória do Flamengo
Flamengo encara o Athletico-PR pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Neste meio de semana, o Campeonato Brasileiro abre espaço para as competições de mata-mata. A Copa do Brasil chega com os jogos das oitavas de final e a Sul-Americana está de volta para a Segunda Fase. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • Copa do Brasil - (Oitavas de Final - Jogo de Ida)   
     
  • Santos x Ceará
    Horário:     16h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 
      
  • Atlético-GO x Internacional 
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 
        
  • Athletico-PR x Flamengo
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere
       
  • Corinthians x América-MG
    Horário:     21h30 
    Onde assistir: Globo (SP), SporTV e Premiere

  • Sul-Americana (2ª Fase)
       
  • Lanús x São Paulo
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view) 

  • Vasco x Caracas 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)

