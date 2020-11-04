Copa do Brasil e Sul-Americana: veja onde assistir aos jogos desta quarta (04)

Neste meio de semana, o Campeonato Brasileiro abre espaço para as competições de mata-mata. A Copa do Brasil chega com os jogos de volta das oitavas de final e a Sul-Americana terá partidas decisivas da Segunda Fase. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder nesta quarta-feira (04).
- Copa do Brasil - (Oitavas de Final - Jogos de volta)
- Ceará x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Flamengo x Athletico-PR
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere
- América-MG x Corinthians
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP e MG), SporTV e Premiere
- Sul-Americana (2ª Fase - Jogos de volta)
- São Paulo x Lanús
Horário: 19h15
Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)
- Caracas x Vasco
Horário: 21h30
Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)