Futebol

Copa do Brasil e Sul-Americana: veja onde assistir aos jogos desta quarta (04)

Flamengo entra em campo pela competição nacional, enquanto o Vasco atua pelo torneio internacional
Redação de A Gazeta

04 nov 2020 às 06:01

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 06:01

O atacante capixaba Lincoln marcou o segundo gol da vitória do Flamengo
Flamengo encara o Athletico-PR pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Neste meio de semana, o Campeonato Brasileiro abre espaço para as competições de mata-mata. A Copa do Brasil chega com os jogos de volta das oitavas de final e a Sul-Americana terá partidas decisivas da Segunda Fase. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder nesta quarta-feira (04). 
  • Copa do Brasil - (Oitavas de Final - Jogos de volta)   
     
  • Ceará x Santos
    Horário:     19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 
      
  • Flamengo x Athletico-PR 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV 2 e Premiere
       
  • América-MG x Corinthians
    Horário:     21h30 
    Onde assistir: Globo (SP e MG), SporTV e Premiere

  • Sul-Americana (2ª Fase - Jogos de volta)
       
  • São Paulo x Lanús
    Horário:     19h15 
    Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view) 

  • Caracas x Vasco 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Conmebol TV (Pay-per-view)

