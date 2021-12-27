Copa do Brasil de 2022 terá início em fevereiro; decisão está prevista para acontecer em 19 de outubro

A CBF definiu nesta segunda-feira (27) como será a luta pela Copa do Brasil em 2022. De acordo com regulamento divulgado pela entidade, o torneio terá início entre os dias 23 e 24 de fevereiro, quando ocorrerão parte dos confrontos da primeira fase. Em 19 de outubro será conhecido o campeão da competição.Os brasileiros que disputam a Copa Libertadores entram em campo a partir da terceira fase. De acordo com a CBF, os dias 23 e 24 de fevereiro e 3 e 4 de março abrigarão os confrontos da primeira fase, que desta vez terá 80 clubes. Às federações, a entidade estipulou que o dia 4 de janeiro é o limite para inscrever jogadores.
1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05;Oitavas de final: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;Quartas de final: 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;Semifinal: 24/08 e 14/09;Final: 12/10 e 19/10
Rio de Janeiro e São Paulo têm cinco vagas. Já Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná estão com quatro credenciados cada. Santa Catarina, Ceará, Goiás, Bahia e Pernambuco têm três vagas cada. A lista segue o ranking dos estados da CBF.
Ao todo, a competição deve contar com 92 clubes. Além dos participantes da Copa Libertadores, também têm vagas garantidas o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, o Remo, campeão da Copa Verde, e o Botafogo, campeão da Série B. O vencedor da Copa do Brasil estará na Libertadores de 2023.