Copa do Brasil de 2022 terá início em fevereiro; decisão está prevista para acontecer em 19 de outubro

A CBF definiu nesta segunda-feira (27) como será a luta pela Copa do Brasil em 2022. De acordo com regulamento divulgado pela entidade, o torneio terá início entre os dias 23 e 24 de fevereiro, quando ocorrerão parte dos confrontos da primeira fase. Em 19 de outubro será conhecido o campeão da competição.Os brasileiros que disputam a Copa Libertadores entram em campo a partir da terceira fase. De acordo com a CBF, os dias 23 e 24 de fevereiro e 3 e 4 de março abrigarão os confrontos da primeira fase, que desta vez terá 80 clubes. Às federações, a entidade estipulou que o dia 4 de janeiro é o limite para inscrever jogadores.