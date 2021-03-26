Copa do Brasil, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

A sexta-feira (26) de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos aqui no Brasil. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Retrô, de Pernambuco, às 21h30, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, estado do Rio de Janeiro, com transmissão do canal Premiere.Pela rodada do Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda entram em campo, às 16h00. A transmissão será feita pelo pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: