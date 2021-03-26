Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Copa do Brasil, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

O dia de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos aqui no Brasil. Saiba os horários das transmissões e onde assistir!...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 02:00
Crédito: Agência Corinthians
A sexta-feira (26) de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos aqui no Brasil. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Retrô, de Pernambuco, às 21h30, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, estado do Rio de Janeiro, com transmissão do canal Premiere.Pela rodada do Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda entram em campo, às 16h00. A transmissão será feita pelo pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h30 - Ypiranga-AP x Santa Cruz Copa do Brasil Onde assistir: MyCujoo
15h30 - Jaraguá-GO x Manaus Copa do Brasil Onde assistir: MyCujoo
16h00 - Fluminense x Volta Redonda Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
21h30 - Corinthians x Retrô-PE Copa do Brasil Onde assistir: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados