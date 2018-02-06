Copa do Brasil: Atlético aposta no 'fator casa' para passar pelo Remo

Sem saber o que é derrota na temporada 2018 - segue invicto no Capixabão e na Copa Verde -, o Atlético Itapemirim agora se desliga um pouco dos outros campeonatos na tarde desta quarta-feira para tentar seguir em frente na Copa do Brasil. Às 16h30, o Galo da Vila recebe o Remo, no estádio José Olívio Soares, na região Sul do Espírito Santo, e só a vitória interessa ao clube capixaba. Até por conta disso, o pensamento dos alvinegros é de propor o jogo durante os 90 minutos.

Atlético Itapemirim apoiado na força de sua torcida para tentar vencer o Remo Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação

"Tivemos uma excelente preparação. Apesar de termos tido vários jogos consecutivos, nossa comissão se empenhou muito para termos uma semana proveitosa e de bastante trabalho. Sabemos que encontraremos dificuldades, pois se trata de um confronto contra uma grande equipe, nacionalmente conhecida. Mas nós estamos no caminho certo e preparados", comentou o zagueiro Rhayne.

Pelo regulamento da competição nacional, a equipe que atua em casa na primeira fase só passa adiante se vencer o time de Belém. Ou seja, nada adianta para o Galo ficar tendo cautela em excesso na partida. Eliminar um tradicional time brasileiro e adversário de Série C, inclusive, pode servir de motivação extra para o clube nos próximos desafios que terá pela frente.

"É jogo único, mas não se ganha de qualquer maneira. Estamos preparados para ir para cima na hora certa e para defendermos quando for necessário, precisamos ser equilibrados para não sermos surpreendidos", frisou Rhayne.

Rhayne, zagueiro do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação

O início de 2018 do Atlético segue o mesmo traçado do que ocorreu com o time de Itapemirim no ano passado, quando foi bem desde o começo - vencendo todas as competições possíveis a nível estadual no fim das contas. Inclusive a vaga na Copa do Brasil veio com o inédito título capixaba, que foi conquistado sobre o Doze.

"Seria histórico para o clube essa classificação, ainda mais por se tratar de uma primeira participação em um torneio nacional. E nós não estamos empenhados apenas em participar, estamos focados em fazer história com a camisa do Atlético. Conseguir a vaga para a próxima fase com certeza nos fortalecerá para prosseguirmos visando objetivos maiores até o final do ano", concluiu o camisa 3 alvinegro.

Ingressos

Na expectativa de levar um bom público ao estádio José Olívio Soares, o Atlético Itapemirim anunciou uma promoção para a compra do ingresso do confronto contra o Remo. O preço será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). De acordo com a diretoria do clube, o objetivo é garantir o maior acesso dos torcedores ao local da partida e também incentivar que a torcida alvinegra tenha a entrada facilidade.

Os ingressos para o jogo poderão ser comprados na bilheteria do estádio no dia do confronto. Contudo, para os adeptos que tenham o interesse de comprar o bilhete antecipadamente, eles estão sendo vendidos nas drogarias Itapemirim e Litoral, em Itaoca.

Os portões do estádio José Olívio Soares serão abertos às 14h30 para o duelo decisivo, duas horas antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior - PR (CBF)

Local e horário: estádio José Olívio Soares, às 16h30

Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Fabiano, Zizu e Pikachu; Eraldo. Técnico: Zé Humberto.