Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vencer ou vencer

Copa do Brasil: Atlético aposta no 'fator casa' para passar pelo Remo

Campeão do Capixabão e da Copa ES em 2017, Galo ainda não perdeu nesta temporada; nesta quarta, às 16h30, é obrigado a vencer o Remo, em Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 15:40

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 15:40

Sem saber o que é derrota na temporada 2018 - segue invicto no Capixabão e na Copa Verde -, o Atlético Itapemirim agora se desliga um pouco dos outros campeonatos na tarde desta quarta-feira para tentar seguir em frente na Copa do Brasil. Às 16h30, o Galo da Vila recebe o Remo, no estádio José Olívio Soares, na região Sul do Espírito Santo, e só a vitória interessa ao clube capixaba. Até por conta disso, o pensamento dos alvinegros é de propor o jogo durante os 90 minutos.
Atlético Itapemirim apoiado na força de sua torcida para tentar vencer o Remo Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação
"Tivemos uma excelente preparação. Apesar de termos tido vários jogos consecutivos, nossa comissão se empenhou muito para termos uma semana proveitosa e de bastante trabalho. Sabemos que encontraremos dificuldades, pois se trata de um confronto contra uma grande equipe, nacionalmente conhecida. Mas nós estamos no caminho certo e preparados", comentou o zagueiro Rhayne.
Pelo regulamento da competição nacional, a equipe que atua em casa na primeira fase só passa adiante se vencer o time de Belém. Ou seja, nada adianta para o Galo ficar tendo cautela em excesso na partida. Eliminar um tradicional time brasileiro e adversário de Série C, inclusive, pode servir de motivação extra para o clube nos próximos desafios que terá pela frente.
"É jogo único, mas não se ganha de qualquer maneira. Estamos preparados para ir para cima na hora certa e para defendermos quando for necessário, precisamos ser equilibrados para não sermos surpreendidos", frisou Rhayne.
Rhayne, zagueiro do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim/Divulgação
O início de 2018 do Atlético segue o mesmo traçado do que ocorreu com o time de Itapemirim no ano passado, quando foi bem desde o começo - vencendo todas as competições possíveis a nível estadual no fim das contas. Inclusive a vaga na Copa do Brasil veio com o inédito título capixaba, que foi conquistado sobre o Doze.
"Seria histórico para o clube essa classificação, ainda mais por se tratar de uma primeira participação em um torneio nacional. E nós não estamos empenhados apenas em participar, estamos focados em fazer história com a camisa do Atlético. Conseguir a vaga para a próxima fase com certeza nos fortalecerá para prosseguirmos visando objetivos maiores até o final do ano", concluiu o camisa 3 alvinegro.
Ingressos
Na expectativa de levar um bom público ao estádio José Olívio Soares, o Atlético Itapemirim anunciou uma promoção para a compra do ingresso do confronto contra o Remo. O preço será de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). De acordo com a diretoria do clube, o objetivo é garantir o maior acesso dos torcedores ao local da partida e também incentivar que a torcida alvinegra tenha a entrada facilidade.
Os ingressos para o jogo poderão ser comprados na bilheteria do estádio no dia do confronto. Contudo, para os adeptos que tenham o interesse de comprar o bilhete antecipadamente, eles estão sendo vendidos nas drogarias Itapemirim e Litoral, em Itaoca.
Os portões do estádio José Olívio Soares serão abertos às 14h30 para o duelo decisivo, duas horas antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior - PR (CBF)
Local e horário: estádio José Olívio Soares, às 16h30
Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Fabiano, Zizu e Pikachu; Eraldo. Técnico: Zé Humberto.
Remo: Vinícius; Levy, Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha; Geandro, Leandro Brasília, Fernandes e Adenilson; Isac e Felipe Marques. Técnico: Ney da Matta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados