futebol

Copa do BR: São Paulo segue preparação para pegar o Grêmio

Equipe voltou ao CT na manhã deste domingo visando ao confronto contra o Tricolor Gaúcho, pela semifinal da competição; veja provável escalação para o jogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 14:59

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 14:59

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
Assim como no sábado, o elenco do São Paulo voltou ao CT na manhã deste domingo, sob o forte calor da capital paulista. A preparação continua para o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada nesta quarta-feira, contra o Grêmio.
Nas fotos divulgadas nas redes sociais, foi possível ver o técnico Fernando Diniz comandando o treino junto dos jogadores, como Juanfran, Vitor Bueno, Tiago Volpi, Hernanes, Brenner, Bruno Alves, Luan, Igor Gomes e Daniel Alves.
Ainda não se sabe se o treinador poderá contar com um dos artilheiros da temporada, o atacante Luciano. Ele saiu machucado do clássico contra o Corinthians, no último final de semana. Na quarta-feira, Tchê Tchê foi o escolhido para substituí-lo na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro.
> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro! Sem nenhum outro desfalque, a provável escalação do Tricolor deve ser: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner.
O São Paulo visita o Grêmio nesta quarta, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na outra quarta, dia 30, o jogo da volta acontece no Morumbi. O time volta aos treinos na manhã desta segunda-feira.

