Copa da Polônia: espanhol brilha e Lech Poznan avança às semis

A última vaga para a semifinal da Copa da Polônia é do Lech Poznan. Nesta quarta-feira, atuando fora de casa, o time derrotou o Stal Mielec por 3 a 1. Com a classificação, o Lech se junta a Legia Gdansk, Legia Varsóvia e Cracóvia nas semifinais, que ocorrerão em junho.

O destaque foi o espanhol Dani Ramírez, melhor em campo e que abriu o placar para o Lech. Timur Zhamaletdinov ampliou o placar. No fim, Nowak diminuiu, mas o Lech ampliou com Jozwiak.

Os dois jogos desta semana da Copa (o outro foi a vitória do Legia Varsovia sobre o Miedz, por 2 a 1, na terça-feira), marcaram a volta do futebol na Polônia após a paralisação do futebol no país em razão do isolamento para evitar a propagação da Covid-19. O jogo desta quarta-feira foi realizada cumprindo os protocolos de segurança e sem a presença de público no estádio.E MAIS:Hoffenheim vence o Colônia e sonha com vaga na Liga EuropaShaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporadaJuventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba E MAIS: