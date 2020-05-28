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futebol

Copa da Polônia: espanhol brilha e Lech Poznan avança às semis

Time conta com Dani Ramírez inspirado e faz 3 a 1 no Stal Mielec . Assim, se junta a Legia Varsóvia, Legia Gdansk e Cracóvia na luta pelo título da competição...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 01:19

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 01:19

Crédito: Joswiak é celebrado após definir o triunfo do Lech Poznan (Reprodução Twitter
A última vaga para a semifinal da Copa da Polônia é do Lech Poznan. Nesta quarta-feira, atuando fora de casa, o time derrotou o Stal Mielec por 3 a 1. Com a classificação, o Lech se junta a Legia Gdansk, Legia Varsóvia e Cracóvia nas semifinais, que ocorrerão em junho.
O destaque foi o espanhol Dani Ramírez, melhor em campo e que abriu o placar para o Lech. Timur Zhamaletdinov ampliou o placar. No fim, Nowak diminuiu, mas o Lech ampliou com Jozwiak.
Os dois jogos desta semana da Copa (o outro foi a vitória do Legia Varsovia sobre o Miedz, por 2 a 1, na terça-feira), marcaram a volta do futebol na Polônia após a paralisação do futebol no país em razão do isolamento para evitar a propagação da Covid-19. O jogo desta quarta-feira foi realizada cumprindo os protocolos de segurança e sem a presença de público no estádio.E MAIS:Hoffenheim vence o Colônia e sonha com vaga na Liga EuropaShaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporadaJuventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba E MAIS:

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