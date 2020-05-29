Copa da Inglaterra volta dia 27 de junho e marca final para agosto

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Nesta sexta, a Football Association (FA) anunciou que, após mais de dois meses de paralisação, a Copa da Inglaterra, também conhecida como FA Cup, será retomada a partir das quartas de finais nos dias 27 e 28 de junho. O torneio é a competição mais antiga da Inglaterra e do futebol mundial. Além disso, a entidade decretou que a final será disputada no dia 1° de agosto.

- Este foi um período difícil para muitas pessoas e, embora seja um passo positivo, a data do reinício depende de todas as medidas de segurança - afirmou, em nota no site da FA, Mark Bullingham, diretor executivo da entidade, e em seguida completou.

- A saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores continuam sendo nossa prioridade - concluiu.

O atual campeão do torneio, Manchester City, enfrentará o novo bilionário do futebol inglês, o Newcastle, nas quartas. Já seu rival, o Manchester United, disputará uma vaga contra o Norwich City. O Arsenal, por sua vez, terá o Sheffield United como seu adversário e o Chelsea encara o Leicester City.

Até o momento, a a Football Association não deu mais detalhes sobre os locais e horários dos jogos. De acordo com a entidade, as informações "serão anunciadas oportunamente" nas próximas semanas. Dez dias antes, no dia 17, segundo o jornal britânico “The Telegraph”, as partidas do Campeonato Inglês terão início. Ainda segundo a publicação, nesta data, Manchester City e Arsenal duelam em jogo atrasado, assim como Aston Villa e Sheffield United. As demais rodadas devem acontecer a partir do dia 20 de junho. Cabe salientar que o Liverpool lidera a competição com 82 pontos e está bem perto do título. Restando apenas nove rodadas para o fim , os Reds têm 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, o segundo colocado.