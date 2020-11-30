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futebol

Copa da Inglaterra tem confrontos definidos para a terceira fase

A copa mais tradicional do planeta, disputada desde o início da temporada, tem a partir de janeiro a inclusão dos times considerados grandes da Inglaterra...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 17:57
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
A Copa da Inglaterra (FA Cup) definiu na tarde desta segunda-feira (30) os jogos da terceira fase do torneio mais antigo do mundo. Contando ainda com 64 times, será disputada entre 8 e 11 de janeiro de 2021 a fase de 32 avos da copa, e 20 desses times são incluídos agora na competição, pois estão disputando a Premier League, liga mais importante do país e do mundo.
Apesar de ser em um estágio ainda no começo da competição, já terão alguns confrontos interessantes, envolvendo times da Premier League (primeira divisão) ou da Championship (segunda divisão), como Aston Villa e Liverpool, na qual o time de Birmingham goleou os Reds no campeonato nacional por 7 a 2, colocando um tom de revanche no jogo. Outra partida que chama a atenção é entre Wolverhampton e Crystal Palace, dois times com seus destaques no ataque e ideias de jogo que podem deixar o confronto animado.
Na FA Cup, os confrontos são a principio com apenas o jogo de ida, porém em caso de empate, há a necessidade de um replay e o mando é invertido, sendo quase como um jogo de volta, onde quem ganha sai com a classificação, entretanto, com um novo empate entre as equipes, é realizada uma disputa de pênaltis e assim é definido o vencedor.
Confira alguns jogos de destaque da terceira rodada da FA Cup:​Marine x TottenhamWolverhampton x Crystal PalaceManchester United x WatfordEverton x RotherhamArsenal x NewcastleStoke City x LeicesterAston Villa x LiverpoolManchester City x BirminghamChelsea x Morecambe

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