Copa da Hungria: Honved busca o caneco na final contra o azarão

Crédito: Divulgação/Honved

O Honved recebe o Mezokovesd, nesta quarta-feira, às 15h, no Bozsik Stadion, em Budapeste, no duelo que decide a Copa da Hungria 2019-2020. Esta partida contará com a presença de público, já que a federação húngara recebeu autorização do governo local e adota protocolo no qual haverá distanciamento entre os fãs. Foram colocados à venda apenas 25 mil lugares - 1/4 da capacidade do estádio.

O futebol húngaro havia parado em março por causa do isolamento social imposto para evitar a propagação da epidemia da Covid-19 e voltou a ter jogos a partir de 23/5, após uma queda do número de mortes. Desde a rodada do fim de semana passado, foi autorizada a presença de torcedores (sempre 1/4 da capacidade). Porém, nestas partidas, houve grande aglomeração na área de torcidas organizadas, o que gerou críticas dos principais jornais do país. Por isso, as autoridades aumentarão o número de seguranças para evitar novos problemas.

Como chegaram

Em campo, o Honved, um dos mais tradicionais clubes do país e onde atuou Puskás (um dos maiores jogadores do futebol), se classificou ao bater o MTK na semifinal. O time tenta o seu oitavo título (o último foi em 2009). Já o Mezokovesd, que eliminou o Fehervar na semifinal, busca o seu primeiro título nacional.

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