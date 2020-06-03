Copa da Hungria: Honved busca o caneco na final contra o azarão

O Honved recebe o Mezokovesd, nesta quarta-feira, às 15h, no Bozsik Stadion, em Budapeste, no duelo que decide a Copa da Hungria 2019-2020. Esta partida contará com a presença de público, já que a federação húngara recebeu autorização do governo local e adota protocolo no qual haverá distanciamento entre os fãs. Foram colocados à venda apenas 25 mil lugares - 1/4 da capacidade do estádio.
O futebol húngaro havia parado em março por causa do isolamento social imposto para evitar a propagação da epidemia da Covid-19 e voltou a ter jogos a partir de 23/5, após uma queda do número de mortes. Desde a rodada do fim de semana passado, foi autorizada a presença de torcedores (sempre 1/4 da capacidade). Porém, nestas partidas, houve grande aglomeração na área de torcidas organizadas, o que gerou críticas dos principais jornais do país. Por isso, as autoridades aumentarão o número de seguranças para evitar novos problemas.
Como chegaram
Em campo, o Honved, um dos mais tradicionais clubes do país e onde atuou Puskás (um dos maiores jogadores do futebol), se classificou ao bater o MTK na semifinal. O time tenta o seu oitavo título (o último foi em 2009). Já o Mezokovesd, que eliminou o Fehervar na semifinal, busca o seu primeiro título nacional.
Sem inscrições
Haverá também a recomendação para que nenhum jogador repita o ato do atacante sudanês naturalizado norueguês Tokmac Nguen, do Ferencvaros, que no empate com o Puskás FC (1 a 1) levantou a camisa e nela estava escrito "Justiça para George Floyd", o segurança negro morto por policiais em Minneapolis (EUA) e que gerou uma série de protestos em todo o mundo. Nguen foi repreendido, mas a federação avisou que aquele que usar "inscrição proibida em suas roupas" será punido (a sanção não foi especificada se será multa ou uma partida).E MAIS:Diário L! da Copa-70: o fim da era Saldanha e a chegada de ZagalloO dia do mercado: Benfica descarta volta de brasileiroO futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPelé, Neymar e mais: Gerson comenta sobre Seleção Conheça as maiores torcidas dos principais países da EuropaA evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020 E MAIS: