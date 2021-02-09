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futebol

Copa da França: goleada do Lyon sobre o Ajaccio é destaque do dia

Após a goleada por 5 a 1, equipe do Lyon avança se junta à Lorient e Valenciennes como classificados desta terça-feira...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:48
Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Nesta terça-feira, três partidas agitaram as emoções da Copa da França. O destaque do dia foi a goleada por 5 a 1 aplicada pelo Lyon no Ajaccio. Com o resultado, a equipe do OL se junta à Lorient e Valenciennes, que eliminaram, respectivamente, Paris FC e Stade de Reims.
Veja a tabela do FrancêsLORIENT 2 X 1 PARIS FC​A virada do Lorient sobre o Paris FC foi apenas uma das emoções do dia. O jogo começou com a equipe da capital abrindo o placar com Moustapha Name, mas viu Yoane Wissa empatar para o time da casa em cobrança de pênalti na segunda etapa. Perto do final do confronto, Igoboras Moffi Teremas virou o jogo para o Lorient.
STADE DE REIMS 3 X 4 VALENCIANNES​O confronto entre Stade de Reims e Valenciannes também gerou uma chuva de emoções. Na primeira etapa, um gol para cada equipe. Na segunda, os visitantes trataram de levar o placar para um 1 a 4, e viram o Stade de Reims marcar dois perto do final do jogo, criando esperanças de empate, mas sem sucesso.
LYON 5 X 1 AJACCIO​O Lyon resolveu, contra o Ajaccio, definir a partida em 38 minutos. Foram quatro gols aplicados apenas neste intervalo de tempo na primeira etapa, e eles saíram de Depay, Slimani, Cornet e Cherki. No segundo tempo, Aouar marcou o quinto do time da casa, e Riad Nouri diminuiu para o Ajaccio.

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