Copa da França: goleada do Lyon sobre o Ajaccio é destaque do dia

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP

Nesta terça-feira, três partidas agitaram as emoções da Copa da França. O destaque do dia foi a goleada por 5 a 1 aplicada pelo Lyon no Ajaccio. Com o resultado, a equipe do OL se junta à Lorient e Valenciennes, que eliminaram, respectivamente, Paris FC e Stade de Reims.

Veja a tabela do FrancêsLORIENT 2 X 1 PARIS FC​A virada do Lorient sobre o Paris FC foi apenas uma das emoções do dia. O jogo começou com a equipe da capital abrindo o placar com Moustapha Name, mas viu Yoane Wissa empatar para o time da casa em cobrança de pênalti na segunda etapa. Perto do final do confronto, Igoboras Moffi Teremas virou o jogo para o Lorient.

STADE DE REIMS 3 X 4 VALENCIANNES​O confronto entre Stade de Reims e Valenciannes também gerou uma chuva de emoções. Na primeira etapa, um gol para cada equipe. Na segunda, os visitantes trataram de levar o placar para um 1 a 4, e viram o Stade de Reims marcar dois perto do final do jogo, criando esperanças de empate, mas sem sucesso.