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Copa da França é suspensa até dezembro por federação de futebol

Após uma semana de forte alta nos casos de Covid-19 na Europa, apenas ligas profissionais e jogos das seleções continuam liberados, com portões fechados...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 13:44

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:44

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após governos de Alemanha e França anunciarem um lockdown parcial para conter uma nova onda de Covid-19, a Federação de Futebol da França anunciou a suspensão da Copa da França e de todas as ligas amadoras, masculinas e femininas, até dezembro.
- O mundo do futebol deve se juntar ao esforço coletivo contra a segunda onda dessa epidemia - comunicou em nota oficial a federação.
Enquanto isso, as primeiras divisões do futebol masculino (Ligue 1, Ligue 2 e National), o Campeonato Francês feminino e os jogos das seleções, vão seguir com as atividades de portões fechados.
As competições afetadas pela decisão da federação são: National 3, National 2, segunda divisão do futebol feminino, Copa da França, e os campeonatos de categorias de base, para homens e mulheres.
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a retomada de medidas como o fechamento de bares, restaurantes e comércios para conter o aumento de casos da Covid-19 no país.

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