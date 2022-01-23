Copa Africana de Nações: veja as informações sobre os jogos das oitavas de final desta segunda-feira

As oitavas de final da Copa Africana de Nações continuam nesta segunda-feira. Assim, Guiné enfrentará Gâmbia, e, mais tarde, será a vez das Seleções de Camarões e Comores medirem forças para se manterem vivas na competição. Abaixo, veja as informações sobre os confrontos:> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaGUINÉ X GÂMBIAO confronto colocará frente a frente duas equipes que ficaram com a segunda colocação dos respectivos grupos. Guiné, no Grupo B, somou quatro pontos e conseguiu uma vitória. Já Gâmbia, no Grupo F, terminou a fase invicta, com sete pontos. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio Kouekong.