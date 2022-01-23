Copa Africana de Nações: veja as informações sobre os jogos das oitavas de final desta segunda-feira

As oitavas de final da Copa Africana de Nações continuam nesta segunda-feira. Assim, Guiné enfrentará Gâmbia, e, mais tarde, será a vez das Seleções de Camarões e Comores medirem forças para se manterem vivas na competição. Abaixo, veja as informações sobre os confrontos:> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaGUINÉ X GÂMBIAO confronto colocará frente a frente duas equipes que ficaram com a segunda colocação dos respectivos grupos. Guiné, no Grupo B, somou quatro pontos e conseguiu uma vitória. Já Gâmbia, no Grupo F, terminou a fase invicta, com sete pontos. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio Kouekong.
PROVÁVEL GUINÉKeita; Kane, Camara, Sow e Conte; Moriba, Kane, Cisse e Camara; Bayo e Kante
PROVÁVEL GÂMBIAGaye; Modou, Colley, Gomez e Jagne; Sohna, Bobb e Marreh; Jallow, Barrow e Ceesay.CAMARÕES X COMORESEsta partida marcará o encontro entre o primeiro colocado do Grupo A com o terceiro do Grupo C. Além de ter o melhor ataque da competição, Camarões ainda não sabe o que é perder na Copa Africana de Nações deste ano. Por sua vez, Comores se garantiu nas oitavas ao derrotar Gana por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio d'Olembé.
PROVÁVEL CAMARÕESOnana; Fai, Moukoudi, Ngadeu e Tolo; Gouet, Anguissa e Ngamaleu; Ekambi, Aboubakar e Choupo-Moting
PROVÁVEL COMORESBoina; Abdallah, M'dahoma, Zahary e Bakari; Youssouf, Mohamed, Djoudja, Mogni e M'Changama; Ben