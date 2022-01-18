Copa Africana de Nações: Senegal empata e garante liderança do Grupo B; Guiné também avança

Após a anfitriã Camarões garantir vaga na próxima fase, foi a vez de Senegal se classificar para o mata-mata da Copa Africana de Nações nesta terça-feira. A equipe do craque Sadio Mané empatou em 0 a 0 com Malawi, chegou aos cinco pontos e ficou na liderança do Grupo B. No outro jogo do grupo, Zimbábue venceu Guiné por 2 a 1.
Senegal precisava apenas de um ponto para avançar às oitavas de final do torneio, e foi isso que fez ao empatar com Malawi nesta terça-feira. A equipe de Mané, Mendy, Koulibaly, Gueye e Diallo não fez grande partida e ficou no 0 a 0, com os adversários.
O outro duelo do grupo foi mais movimentado. Disputado no mesmo horário que Senegal x Malawi, se enfrentaram Zimbábue e Guiné. Os guineanos foram derrotados por 2 a 1, com gols de Knowledge Musona e Kudakwashe Mahachi. Naby Keitá descontou para Guiné.

Com os resultados, o Grupo B encerrou a primeira fase com Senegal em primeiro, com cinco pontos. Guiné e Malawi ficaram com quatro cada, mas o guineanos avançaram em segundo lugar pelo critério do confronto direto. Zimbábue fechou na lanterna, com apenas três pontos.