Copa Africana de Nações: onde assistir e outras informações sobre o torneio que começa neste domingo

A bola vai rolar neste domingo para a Copa Africana de Nações, o maior torneio de seleções do continente. Após ser adiada em 2021 por conta da Covid-19, a competição finalmente será disputada a partir deste fim de semana em Camarões. Veja a seguir as principais informações sobre o campeonato.FORMATO DE DISPUTA​24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com as duas primeiras colocadas de cada chave avançando. Além disso, os quatro melhores terceiros colocados no geral também garantem vaga entre 16 melhores, disputando, assim, as oitavas de final.

+ Veja a tabela e os jogos da Copa Africana de Nações

GRUPOSGrupo A: Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões e EtiópiaGrupo B: Guiné, Malawi, Senegal e ZimbábueGrupo C: Comores, Gabão, Gana e MarrocosGrupo D: Egito, Guiné-Bissau, Nigéria e SudãoGrupo E: Argélia, Costa do Marfim, Guiné Equatorial e Serra LeoaGrupo F: Gâmbia, Mali, Mauritânia e Tunísia DATASO torneio começa neste domingo e irá até o início de fevereiro. A primeira fase vai do dia 9 de janeiro até o dia 20 de janeiro. O mata-mata começará três dias depois, com as oitavas de final sendo disputadas nos dias 23, 24, 25 e 26. As quartas de final serão entre os dias 29 e 30. As semifinais acontecem nos dias 2 e 3 de fevereiro, enquanto a decisão de terceiro lugar e a final serão no dia 6.

SEDESCinco cidades camaronesas foram escolhidas para sediar o torneio. Ao todo, seis estádios receberão os jogos.

Yaoundé (capital): Estádio Olembé e Estádio Ahmadou AhidjoDouala: Estádio JapomaGaroua: Estádio Roumdé AdjiaBafoussam: Estádio KouekongLimbe: Estádio Limbe Omnisport

+ Confira os jogadores mais valiosos da Copa Africana de Nações, que começa neste domingo

ESTRELAS​Jogadores de grandes clubes do mundo estarão presentes na competição. Apesar da resistência de muitas equipes pelo fato do torneio acontecer durante a temporada europeia, as estrelas representarão suas seleções.

Dona da casa, Camarões conta com André Onana (Ajax) e Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern de Munique). Uma das favoritas, Senegal tem Édouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Napoli), Gana Gueye (PSG) e Sadio Mané (Liverpool). Gana conta com os irmãos Ayew, André (Al-Sadd) e Jordan (Crystal Palace). Marrocos terá Achraf Hakimi (PSG), enquanto Gabão contará com Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Outra seleção que promete muito é o Egito, de Mohamed Salah (Liverpool), um dos principais jogadores do mundo atualmente. A Nigéria vem com Kelechi Iheanacho (Leicester) e Wilfried Ndidi (Leicester). Atual campeão, Argélia tem Riyad Mahrez (Manchester City) e Ismaël Bennacer (Milan). Na Costa do Marfim, os destaques são Eric Bailly (Manchester United), Franck Kessié (Milan), Nicolas Pépé (Arsenal) e Sébastien Haller (Ajax) e Wilfried Zaha (Crystal Palace).

ONDE ASSISTIRA Copa Africana de Nações terá transmissão da Bandeirantes em rede aberta no Brasil. Neste domingo, estreia da competição, a emissora transmite as duas partidas do dia: Camarões x Burkina Faso, às 13h, e Etiópia x Cabo Verde, às 16h. Ambos os jogos no horário de Brasília.