  • Copa Africana de Nações: onde assistir e informações sobre os jogos das oitavas de final deste domingo
futebol

Copa Africana de Nações: onde assistir e informações sobre os jogos das oitavas de final deste domingo

Burkina Faso encara Gabão, enquanto a Nigéria tem compromisso com a Tunísia para definir os primeiros times garantidos nas quartas de final no torneio de seleções...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2022 às 14:47

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 14:47

Chegou a hora da bola rolar para o mata-mata da Copa Africana de Nações. Neste domingo, depois do fim da fase de grupos no meio da semana, começarão as oitavas de final. Ao todo, duas partidas acontecem. Veja a seguir todas as informações.BURKINA FASO X GABÃO​Na cidade de Limbe, Burkina Faso e Gabão se enfrentam no Estádio Omnisport. As duas seleções ficaram em segundo lugar nos seus respectivos grupos e agora decidem quem será a primeira a avançar para as quartas de final. A bola rola às 13h (de Brasília) e terá transmissão da Band.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBurkina Faso: Koffi; Edmond Tapsoba, Dayo, Yago e Kabore; Guira, Toure, Traore, Sanagre e Bayala; Abdoul Tapsoba.
Gabão: Amonome; Oyono, Manga, Palun e Sambissa; Poko, Kanga, Obiang e Bouanga; Allevinah e Boupendza.
NIGÉRIA X TUNÍSIANo outro jogo do dia, Nigéria e Tunísia se enfrentam na cidade de Garoua, no Estádio Roumdé Adjia. Seleção com a melhor campanha da fase, o conjunto nigeriano chega com três vitórias em três partidas e tem amplo favoritismo. A bola rola às 16h (de Brasília) e terá transmissão da Band.
PROVÁVEIS TIMESNigéria: Okoye; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo e Aina; Ndidi, Aribo, Simon, Iheanacho e Chukwueze; Awoniyi.
Tunísia: Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi e Abdi; Slimane, Skhiri e Laidouni; Mejbri, Rafia e Jaziri.
