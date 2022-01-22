Copa Africana de Nações: onde assistir e informações sobre os jogos das oitavas de final deste domingo

Chegou a hora da bola rolar para o mata-mata da Copa Africana de Nações. Neste domingo, depois do fim da fase de grupos no meio da semana, começarão as oitavas de final. Ao todo, duas partidas acontecem. Veja a seguir todas as informações.BURKINA FASO X GABÃONa cidade de Limbe, Burkina Faso e Gabão se enfrentam no Estádio Omnisport. As duas seleções ficaram em segundo lugar nos seus respectivos grupos e agora decidem quem será a primeira a avançar para as quartas de final. A bola rola às 13h (de Brasília) e terá transmissão da Band.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBurkina Faso: Koffi; Edmond Tapsoba, Dayo, Yago e Kabore; Guira, Toure, Traore, Sanagre e Bayala; Abdoul Tapsoba.
Gabão: Amonome; Oyono, Manga, Palun e Sambissa; Poko, Kanga, Obiang e Bouanga; Allevinah e Boupendza.
NIGÉRIA X TUNÍSIANo outro jogo do dia, Nigéria e Tunísia se enfrentam na cidade de Garoua, no Estádio Roumdé Adjia. Seleção com a melhor campanha da fase, o conjunto nigeriano chega com três vitórias em três partidas e tem amplo favoritismo. A bola rola às 16h (de Brasília) e terá transmissão da Band.
PROVÁVEIS TIMESNigéria: Okoye; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo e Aina; Ndidi, Aribo, Simon, Iheanacho e Chukwueze; Awoniyi.
Tunísia: Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi e Abdi; Slimane, Skhiri e Laidouni; Mejbri, Rafia e Jaziri.